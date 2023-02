BBB23: Cezar Black ‘admite’ infringir regra durante Prova do Líder

Enfermeiro Cezar Black confirma que infringiu regra principal de Prova de Resistência e internet pede anulação

Nesta sexta-feira, 17, o enfermeiro Cezar Black se confirmou como o último participante a deixar a Prova do Líder, mas, a internet começou a acusar infrações vindas do profissional da saúde. Isso se deu pois ele foi flagrado tirando cochilos durante a noite, o que é proibido em provas de resistência. Imagens capturadas por espectadores podem fazer o brother perder a coroa da semana.

O que mais intrigou a web foi que, ao retornar para a casa mais vigiada do país, o enfermeiro acabou confirmando que realmente dormiu durante a prova. “Você estava acordado ainda”, se espantou o empresário gaúcho Cristian.

“Eu já tava… Não conseguia mais dormir”, respondeu Cezar, feliz com a vitória na prova. Porém, a internet interpretou a fala do enfermeiro como uma confissão de que teria cochilado durante a disputa pela liderança do Big Brother Brasil 23, mostrando que estava com as energias carregadas.

que o sono de vocês nessa noite seja tão bom quanto o do cezar black na prova do lider do #BBB23



sonequinha boa pic.twitter.com/lKF1ykJIqo — Goleada da Zoeira (@goleadadazoeira) February 17, 2023

o cezar black simplesmente admitindo que dormiu na prova pic.twitter.com/Xif8Ea4EZH — jennia 🪩 (@seokjincute) February 17, 2023

Bruno Gaga aperta o botão, desiste do reality e deixa brothers em choque

Ainda nesta sexta-feira, 17, de forma surpreendente, o atendente de farmácia Bruno Nogueira, mais conhecido como Bruno Gaga desistiu do confinamento do Big Brother Brasil 23! Durante a tarde, o brother acabou apertando o botão na parede e está oficialmente fora da competição pelo prêmio milionário. A desistência faz com que Gaga não possa participar de mais nenhum evento relacionado ao programa de confinamento da Rede Globo.

"Nunca senti isso, eu estava me sentindo perdido aqui dentro. Eu tava muito mal", explicou, muito emocionado. Os participantes ainda tentaram conversar com o brother que seguiu nervoso. "Eu sei, mas eu tava muito mal. Saudade dos meus pais, da minha família, eu não estava conseguindo ser eu. Eu tava sofrendo muito", afirmou o agora ex-participante, se tornando, por enquanto, o primeiro e único participante da edição de 2023 a desistir do confinamento.