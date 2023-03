BBB23: Cara de Sapato surge abatido e se desculpa após vexame: "Não deveria ter rolado"

Cara de Sapato surge abatido e se arrepende do que rolou nesta madrugada no BBB23

O lutador Cara de Sapato aproveitou o Raio-X desta quinta-feira, 2, para fazer um desabafo e se desculpar após protagonizar um novo barraco na última madrugada. Ele se desentendeu com MC Guimê em uma discussão que surpreendeu os fãs.

No vídeo, gravado para o público, ele lamentou a situação e fez um balanço das últimas horas. "Tocou o Big Fone, Guimê atendeu e teve que colocar duas pessoas no Paredão, colocou o [Cezar] Black e a Key. Vamos ver como vai desenrolar. Quero muito ganhar [Prova do Líder] para garantir mais uma semana aqui, garantir imunidade."

O lutador disse que, em sua opinião, a discussão não deveria ter acontecido. "Ontem, a Festa do Líder foi muito legal, foi linda. Dancei para caramba, me diverti. Tinha prometido que ia ficar até o 'after dos crias', mas acabei tendo uma discussão besta, nada a ver com o Guimê, que não deveria ter rolado e fui dormir até meio chateado."

Segundo ele, Guimê segue como um aliado importante. "Ele [MC Guimê] até pediu para conversar, mas acho que ali não era o momento. Hoje, a gente vai trocar uma ideia, tenho certeza de que ele é meu parceiro, gosto demais dele."

Bom dia! Vocês brigam muito com seus pais? pic.twitter.com/EyAa9nL5Zw — Cara de Sapato #BBB23 👞 (@caradesapatojr) March 2, 2023

Também se arrependeu

Na madrugada desta quinta-feira, 2, MC Guimê e Antônio “Cara de Sapato” tiveram um desentendimento no BBB 23. Apesar de terem se resolvido após o conflito, o cantor fez um desabafo com a Líder da semana Bruna Griphao sobre o ocorrido.

“Vou te falar de fato mesmo, o momento que eu mais me culpei foi agora porque eu fui muito coração. E não é só sobre quem saiu, é também a situação em geral. E outra, vamos embora, não é sobre o Sapato, é sobre eu ter um embate aqui dentro”, revelou o artista para Bruna.