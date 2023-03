BBB23: Cara de Sapato se abre para sister de grupo rival: ‘Nunca falei mal’

Lutador de MMA Antônio Cara de Sapato decide se abrir para sister de grupo rival sobre relações dentro do BBB 23

Nesta terça-feira, 7, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato decidiu abrir seu coração para a jogadora de vôlei Key Alves, integrante do grupo rival ao seu. Os atletas estavam na cozinha da Xepa do Big Brother Brasil 23 quando o brother falou sobre como se sente em relação à sister.

Sapato falou que nunca falou nada de ruim sobre a jogadora que enfrenta a Berlinda, ao lado da psicóloga Sarah Aline e da Miss Alemanha Domitila Barros, e sempre falou sobre quando se aproximaram e sobre como foi tudo muito rápido. “Por que a galera, às vezes, questiona: ‘Por que tão rápido?’ Afetos são assim”, disse o lutador.

Key ainda aproveitou para escutar atentamente e falou sobre a aproximação que está tendo com o biomédico Ricardo Alface, depois da briga intensa que ele teve com o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, e outros integrantes do Quarto Deserto, fazendo até com que saísse do recinto para ir ao Fundo do Mar.

“Fiquei muito feliz por ele ter falado... Ele me tranquilizou e falou assim: ‘Eu pensava muita coisa sobre você e tirei as minhas próprias conclusões com meus olhos que você não era nada disso que estão falando ali dentro’", revelou a atleta. Key ainda disse que não gosta da forma como todos acham que ela é arrogante e sobre as palavras de Ricardo que a ajudaram. “Ele ter me falado isso… era isso que eu queria ouvir”, completou a sister.

Gabriel critica Sarah Aline

Gabriel Santana e Sarah Aline se desentenderam quando conversavam sobre correrem o risco de serem votados no paredão. O ator afirmou que a sister não conta para eles sobre as informações que chegam até ela por meio de Ricardo e afirma que, se a psicóloga disser que corre risco de cair no paredão mas não revelar os motivos, ele não tem porque acreditar que ela está falando a verdade. "A partir do momento que eu trago pra vocês coisas que foram faladas, fatos, aí a configuração muda", justificou ele. "Mas o que isso vai mudar? Sendo muito sincera. A gente já sabe que vai ser um da gente. A gente não tem o que fazer", rebateu ela.

