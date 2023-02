BBB23: Cara de Sapato leva sermão para parar de brigar dentro do reality

Lutador de MMA Antônio Cara de Sapato leva bronca para que pare de brigar dentro do BBB23

Nesta segunda-feira, 27, o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato acabou levando uma baita bronca da cantora de pagode Marvvila para que o atleta parasse de se envolver em brigas dentro do Big Brother Brasil 23. Ele explicou para a aliada o motivo de querer trocar de quarto, recebendo um conselho e um sermão da famosa.

“O jogo vai passando e você se prender a isso, acho que a pessoa que mais se sente mal é você, te consome muito e não te faz bem”, disse Marvvila, enquanto conversava com o lutador no jardim da casa mais vigiada do país, falando sobre a história do quarto secreto.

“Ele estava atrás de informações e para o game dele ele achou interessante chegar e não contar tudo. Eu faria diferente, mas ele achou que o certo era guardar informação para usar a favor dele”, completou a cantora, falando sobre o médico Fred Nicácio e como ele não falou sobre o que viu no Quarto Secreto.

Vai exigir expulsão! Key quer Bruna fora do reality por conta de agressão

Revoltada, a jogadora de vôlei Key Alves prometeu confrontar Tadeu Schmidt ao vivo e pedir explicações caso Bruna Griphao não seja expulsa do BBB23. Na tarde desta segunda-feira, 27, ela disse que vai exibir que a rival seja eliminada do programa.

Durante a manhã, a atriz protagonizou uma discussão pesada com Ricardo. Em um momento de descontrole, ela teria acertado o rosto de Amanda. As imagens acabaram não indo ao ar, o que deixou as redes sociais em polvorosa. Key, que viu a situação no local, disse que ela precisa ser expulsa. "Vou falar: se acertar um balde na cabeça do amiguinho é agressão, isso aqui que ela fez também é", disse em conversa com Fred Nicácio. Vale lembrar que hoje é dia de Jogo da Discórdia na casa.

