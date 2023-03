BBB23: Cara de Sapato fala sobre crises de ansiedade dentro da casa do BIg Brother Brasil

O lutador respondeu seus seguidores em uma caixinha de perguntas em sua conta no Instagram

Cara de Sapato abriu uma caixinha de perguntas nesta segunda-feira, 27, e respondeu às curiosidades dos fãs. Ao ser questionado, o atleta falou sobre como reagiu ao ver as cenas de suas crises de ansiedade durante sua participação do BBB 23.

"É uma coisa muito legal de trazer porque eu sei que tem muita gente que passa por isso, que sofre e sofre calado, né?", refletiu. Sapato ainda revelou que por muito tempo não procurou ajuda profissional e destacou que a terapia e a atividade física são essenciais para sua vida e para lidar com a ansiedade.

"Então, todo mundo que sofre com isso não pode deixar de buscar ajuda dos profissionais e atividade física, que vai te ajudar muito", aconselhou.

O atleta ressaltou ainda a importância de Amanda durante suas crises no programa. Os dois eram grandes aliados dentro do reality e a sister, por diversas vezes, ajudou o brother quando teve crise de ansiedade.

Cara de Sapato faz texto emocionante para Amanda

No aniversário da sister, o lutador, que já estava fora da casa mais vigiada do Brasil, aproveitou a oportunidade para fazer uma declaração para a médica em seu dia especial:

“Amandinha, Acordei com o coração muito triste por não conseguir segurar a sua mão nesse dia tão importante, não fazer o seu café da manhã que eu estava planejando e não estar presente para te lembrar todos os dias a mulher incrível que você é. Uma pessoa como você é rara, uma conexão como a nossa também. É tudo muito especial. Alegrava o meu dia, e ainda era o meu Porto Seguro nos momentos de angústia. Por favor, se mantenha firme, pois assim fico firme aqui fora também. Se você usar para si a força que me deu, ganha mais outros 23 BBB seguidos."

"Nada do que eu diga, consegue expressar todo carinho, amor, admiração e gratidão que tenho por você, mas vou tentar. Você é alguém com um coração genuíno e uma sensibilidade que só vivendo tão de pertinho eu pude sentir. A sua mão me deu forças e sem isso eu não teria chegado tão longe. Te ter por perto foi um presente, uma dádiva de Deus.” escreveu.