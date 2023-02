BBB23: Cara de Sapato desabafa sobre doença: ‘Por muitas vezes me achei maluco’

Lutador de MMA Antônio Cara de Sapato Jr. foi diagnosticado com doença rara ainda na infância

O lutador de MMA Antônio Cara de Sapato Jr. aproveitou esta quarta-feira, 15, para desabafar sobre seu diagnóstico de Síndrome de Tourette, que aconteceu quando ainda era apenas uma criança. O atleta já enfrentou algumas crises de ansiedade dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23 por conta de seu transtorno neuropsiquiátrico hereditário, que tem como característica tiques físicos e vocais.

“Por muitas vezes me achei maluco porque desde criança eu tenho tiques. Quando eu fui no médico, a gente já sabia. Eu fui a um neurologista. Meu pai me viu fazendo um negócio parado e só procurou tratamento”, desabafou o atleta.

Ele ainda aproveitou para falar que o esporte ajudou ele a lidar com o problema. “Na luta, eu desafoguei tudo e ganhei mais confiança”, revelou o lutador, que é campeão sul-americano, pan-americano e bicampeão mundial.

Rolando um papo sobre Saúde Mental, e o Sapato falou um pouco sobre seu caso. 👞🫶🏻 pic.twitter.com/5aAn8RYDjZ — Cara de Sapato #BBB23 👞 (@caradesapatojr) February 15, 2023

BBB 23: Key Alves conta segredo íntimo para Gustavo

A sister Key Alves pegou os telespectadores de surpresa na madrugada desta quarta-feira, 15, ao revelar para Gustavo um detalhe inédito de sua intimidade. Enquanto os dois estavam sozinhos no Quarto do Líder, a sister fez uma revelação surpreendente.

"Lembrei de um segredo, nem minha família sabe", começou ela. O fortão, então, lembrou que todo mundo estava assistindo e agora saberia o que ela pretende contar. "Agora vai saber", disse ele. Só que a sister ficou com receio. "Não vou falar, tem muita gente assistindo...", disse. Gustavo tentou arrancar o segredo da sister. "Não é coisa que você já aprontou com outro cara não, né?", questionou ele. Key Alves, então, contou a verdade. "Vou falar, não tem que ter vergonha. Eu já peguei mulher, ninguém sabia. Falava pra todo mundo que não. Agora todo mundo já sabe que eu peguei", falou.