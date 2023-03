BBB23: Bruna toma medida drástica para impedir romance com brother

Atriz Bruna Griphao toma atitude drástica e dá ponto final em relação com brother no BBB 23

Nesta quinta-feira, 23, a atriz Bruna Griphao decidiu ser bem sincera em uma conversa com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley sobre a relação que está tendo com o ator Gabriel Santana, com quem se aproximou abruptamente nas últimas semanas.

“E nossa relação se transformou, você falou isso. Nossa relação se transformou, mas eu tenho que ter muita consciência do que eu quero, e o que eu não quero”, começou a atriz, deixando claro que seu objetivo no momento é focar no jogo dentro da casa mais vigiada do país no Big Brother Brasil 23.

Chateada com a situação, Bruna ainda aproveita para falar que precisa tomar uma atitude drástica sobre Gabriel para que as coisas não se misturem ainda mais, e os dois acabem saindo prejudicados de alguma maneira no futuro.

“Conversei isso com ele, até, falei que eu acho que tô dando sinais errados e tal. E ele: 'Não, não tá'. Só que tô, sim. Então, tipo, eu vou me afastar do Gabriel. Não tem muito o que fazer”, explicou a atriz enquanto conversava com a aliada.

Paula revela que Gustavo falou mal de Key

Na Casa do Reencontro, Paula decidiu expor para alguns colegas de confinamento uma conversa que teve com Gustavo após o brother ser eliminado do reality show. Durante um bate-papo com Fred Nicácio, Gabriel e Larissa, a biomédica contou que saiu para jantar com o fazendeiro e ele começou a falar mal de Key Alves, com quem viveu um affair no programa.

"Das coisas que ele falou no jantar eu falei assim: 'não, ele vai separar dela'. Quando ela chegou aqui fora [após a eliminação]... No jantar, eu também achei, das coisas que ele falou lá, eu falei: 'vão separar'", contou a sister. "Amor, ele come aqui, na mão dela", comentou Nicácio.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!