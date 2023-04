BBB23: Bruna surta e leva duas punições da produção: "F*da-se, tô nem aí"

Bruna surta e leva duas punições; atriz quebrou regra e não gostou de ser punida

A atriz Bruna Griphao se irritou e partiu pra cima da produção do BBB23 após ser punida duas vezes em sequência no BBB23. Conhecida pelas punições recorrentes, ela não engoliu a bronca que levou e soltou até palavrões.

Nesta sexta-feira, 14, ela colocava a roupa do castigo do monstro quando falou sem colocar o microfone, o que não é permitido. Ela perdeu 50 estalecas. "F*da-se, também. Tomar estalecada, tô nem aí. Não vou ter mais", esbravejou ela que foi punida pela segunda vez.

A sister ainda seguiu muito irritada. "Tem mais uma semana, não vou poder comprar Poder Curinga. Tô nem aí. Tava economizando", disse ela soltando os cachorros.

Larissa então pediu calma. "Bruna, respeito... A gente tá na xepa e precisa comprar", lamentou ela. Aline Wirley concordou e colocou panos quentes. "Facilita, por favor. Isso é respeito", disse ela.

Posta o vídeo completo! Posta depois a conversa na cozinha… posta a Bruna se arrumando pro monstro falando que n liga pra estalecas… pic.twitter.com/xGUTj8MeG8 — Natale O+ 🦁🖤🥬 (@N10pacheco) April 14, 2023

A PROVA

No início da tarde desta sexta-feira, 14, a sister Sarah Aline venceu a prova do anjo da semana no BBB 23, da Globo. Os participantes realizaram a disputa no campo de provas do reality show e a vencedora ainda ganhou o prêmio de R$ 10 mil.

Na prova, os participantes foram divididos em duplas para realizarem a disputa em duas etapas. Na primeira etapa, eles tiveram que pegar bolinhas e bater no botão no menor tempo possível. Sarah e Ricardo foram os melhores e conquistaram a vaga na segunda parte da prova. Na segunda fase, eles tiveram que dar palpites sobre a quantidade de bolinhas que estavam dentro de um compartimento. Sarah se deu bem e chegou o mais próximo do palpite correto. Assim, ela venceu a prova do anjo.