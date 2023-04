BBB23: Bruna surpreende e celebra conquista de Domitila: “Feliz”

Selaram a paz? Bruna Griphao pega todos de surpresa ao comemorar a liderança da rival, Domitila Barros, no BBB23

Bruna Griphao (24) tem motivos de sobra para comemorar! Nesta sexta-feira, 14, a loira usou seu Raio-X para celebrar a estadia de Amanda (32) e Aline Wirley (41) na casa, após o paredão que eliminou um de seus desafetos, Cezar Black (34). Mas a atriz surpreendeu ao festejar a vitória de Domitila Barros (38), que ganhou a prova do líder na noite da última quinta-feira, 13.

“Queria agradecer todo mundo que votou para deixar nossas meninas aqui, seguimos nós quatro aqui na casa. Nosso exército de quatro mulheres desérticas segue firme. Nem tão firme, nem tão forte, mas seguimos." a loira iniciou o seu vídeo diário abrindo o coração sobre o último paredão.

Em seguida, Bruna revelou que está apreensiva com a próxima berlinda: “Formação de Paredão provavelmente hoje. A gente está bem ansiosa, óbvio. Porque agora, nessa reta final, é muito difícil, os Paredões são cada vez mais difíceis. A gente quer muito ficar, eu quero muito ficar”, confessou.

Bruna também opinou sobre seu desempenho na última prova: “Teve Prova do Líder, eu estou traumatizada com quebra-cabeça. Eu achei que o quebra-cabeça estivesse dentro, então, quando fui tirar o negócio, foi lá dentro, não fiquei montando antes na cabeça, que nem todo mundo.", admitiu.

Para finalizar, ela celebrou a conquista da rival Domitila: "Acho muito legal a Domitila ganhar, ela nunca tinha ganhado. Estou feliz por ela", Bruna abriu o coração e evidenciou que está ciente dos riscos: “Apesar de saber que eu estou no Paredão.”, a atriz adiantou uma possível indicação da ativista.

Domitila elogia atitude de Bruna Griphao: 'Acho bonito'

Amigas? Domitila Barros chamou a atriz Bruna Griphao para um bate-papo sincero na casa do BBB 23, da Globo. Ela foi conversar com a sister sobre a briga dela com Cezar Black na noite anterior. Domitila elogiou o fato de Bruna ter iniciado a discussão para defender a amiga Larissa.