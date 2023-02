BBB23: Bruna se irrita com atitude nojenta de Amanda

Médica Amanda Meirelles deixa itens sujos em cima de roupas e deixa Bruna Griphao maluca

A atriz Bruna Griphao perdeu a paciência nesta terça-feira, 7! Irritada com a bagunça que a médica Amanda Meirelles fez no Quarto Deserto, a famosa se deparou com diversos itens sujos de maquiagem espalhados pelo cômodo, momentos antes de uma ação promovida por patrocinadores.

Bruna começou a recolher os itens que Amanda deixou espalhados pelo quarto, e aproveitou o momento para desabafar com a cantora Aline Wirley. A atriz encontrou um demaquilante usado em cima de suas roupas, ficando com medo de uma possível mancha na peça.

“Isso é a cara da Amanda, porque ninguém mais faria isso aqui. Um demaquilante sujo em cima das minhas roupas”, disse Bruna. “Olha, é bem provável”, completou a cantora, ciente de que realmente era bem possível serem coisas da médica.

“Deixa o demaquilante sujo, daí a gente sai na porrada, vira motivo de voto, vai para o paredão, sai da casa, entra em depressão, perde a carreira, perde tudo por causa de uma bobeira dessas”, disse Bruna, sendo que não é a primeira vez que ela limpa coisas jogadas pela médica.

Amanda Deixou Produtos de Beleza em cima das Roupas da @BrunaGriphaoo

A "Revolta" da Bruna é sensacional!

AI gente sai na porrada, motivo de voto, vai pro paredão, sai da casa, entra em depressão, perde a carreira, perde tudo por causa de uma bobeira dessas"#bbb#bbb23#redebbbpic.twitter.com/Vj6YjX4azd — #BBB23 🐏🧺🌻🍞 (@realitydopovo) February 7, 2023

Larissa expõe Cristian no Jogo da Discórdia

Durante o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 6, Larissa expôs que Cristian fala mal de pessoal de seu próprio grupo. "Venenoso e falso é ele. Várias situações que já vi ele falando do mal grupo dele para o nosso grupo. Ninguém me contou, eu vi. Vi ele revirando o olho e falando mal da Domitila. Hoje, ele estava falando que tinha que rever o VIP. Você fala mal do seu grupo o tempo inteiro", disparou ela.

