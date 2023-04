BBB23: Bruna rouba itens de rivais e detona: ‘Bota no Paredão’

Atriz Bruna Griphao passa a mão e rouba pertences de rivais dentro do BBB 23

Nesta quarta-feira, 5, a atriz Bruna Griphao decidiu levar a rivalidade com o Quarto Fundo do Mar para outro nível! A sister confessou que está roubando nada mais, nada menos do que cigarros de seus principais rivais dentro da casa mais vigiada do país no Big Brother Brasil 23.

Enquanto estava na dispensa do confinamento, Bruna pegou uma unidade dos cigarros que estavam separados em um saquinho com o nome da Miss Alemanha e ativista Domitila Barros, sem vergonha nenhuma de revelar isso para a cantora e ex-Rouge Aline Wirley. “Eu tô fumando cigarro deles. 100% nem aí”, ironizou a famosa.

“Eu queria ter essa habilidade”, brincou a cantora. Bruna ainda aproveitou para citar um meme da ex-BBB Karol Conká na edição de 2021 do Big Brother Brasil. “Não gostou, me bota no Paredão”, debochou. A ex-Rouge ainda incentivou sua aliada a roubar ainda mais cigarros dos rivais.

“Cadê? Pega mais!”, brincou Aline. A atriz revelou que até tentou roubar mais alguns, mas que, ao mexer no saquinho de sua principal inimiga na edição, encontrou alguns que não queria. “Não tem, era o último. Até mexi na caixa da Domitila, mas só tinha Marlboro”, respondeu.

Fred Nicácio arma plano para 'sabotar' sisters durante o Raio-X

Em uma conversa na cozinha sobre a importância do Raio-X, Fred Nicácio aproveita para "armar um plano" e fazer as sisters do Quarto Deserto perderem estalecas: "Acampar no Confessionário amanhã e gastar todo o tempo, aí todas elas perdem 500". O médico fala que tem medo de ser maldoso ao fazer isso, mas Domitila e Ricardo pontuam que isso é jogo. "Faltam 20 dias, amigo", lembra a miss. E Ricardo finaliza: "Desculpa, mano, sem maldade, vou te falar uma coisa: são 2 milhões e meio", concluiu.

