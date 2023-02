BBB23: Bruna revela problemas financeiros escondidos por trás dos privilégios

Atriz Bruna Griphao revela luta financeira que enfrenta escondida por trás dos privilégios na vida

Nesta segunda-feira, 6, a atriz Bruna Griphao revelou dentro do confinamento de Big Brother Brasil 23 que antes de entrar na casa mais vigiada do país, ela enfrentava alguns problemas financeiros. Ciente de seus privilégios como branca e de beleza padrão, a famosa disse não gostar de expor suas fraquezas.

“Eu evito falar sobre minhas dificuldades financeiras porque não quero me vitimar. Sei que tenho privilégios, mas já passei por momentos de aperto”, confessou a atriz e aliada da professora de educação física Larissa Santos, durante uma conversa.

Vale lembrar que Bruna não é contratada fixa da Rede Globo. Sua última novela foi Nos Tempos do Imperador, em 2022. Com a participação no Big Brother Brasil 23, ela procura expandir ainda mais sua carreira, para ser reconhecida em novos projetos.

Larissa abre jogo e detona Paula para Fred: "uma forçação"

Cristian não é o único desafeto de Larissa na casa mais vigiada do Brasil. Após a formação do paredão, na noite de domingo, 05, a sister desabafou com Fred (33) sobre algumas atitudes de Paula (28).

"Fala demais, aqui e ali. Não gosto. Nem vou falar que já não é de hoje [que não gosto dela]. Acho uma forçação. Não só aqui, tudo é uma forçação, sabe? Tudo é um choro, tudo muito demais, à flor da pele, tudo ela chora", disparou a sister e Fred também concordou.

