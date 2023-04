BBB23: Bruna reclama de mudança para o Fundo do Mar: “Quarto cheio de…”

Bruna Griphao fica emburrada com decisão da produção e reclama de rivais ao deixar o Quarto Deserto do BBB23

A atriz Bruna Griphao (24) não está nada contente com a decisão da produção de fechar o Quarto Deserto do BBB23. Enquanto organizava a sua mudança para o Fundo do Mar nesta quarta-feira, 12, a loira ficou bastante emburrada e reclamou com suas aliadas sobre seus novos colegas de dormitório.

Depois de arrumar as malas, Bruna visitou o Fundo do Mar e não curtiu sua recepção: "Aquele quarto é horrível! Nossa, que quarto cheio de... Nossa!”, a loira exclamou sem finalizar sua frase ao retornar ao Deserto. "Mas agora não tem escolha", Larissa (23) consolou a amiga. Amanda (32) também tentou apaziguar: "Já é uma vitória chegar até esse momento, mas vai fazer muita falta", lamentou.

Antes de deixar o Deserto de vez, a sister também reclamou: “Gente, muito ruim. Parece quando eu mudei do meu primeiro apartamento, tô com essa sensação. Tipo: 'Nunca mais vou te ver'. Deserto, você é muito mais bonito que o outro quarto”, Bruna fez questão de alfinetar a decoração do quarto dos rivais.

“Ano que vem a temática é outra. Nós somos a resistência das 'desérticas'. O último que sair apague a luz. Um beijo a todo mundo que já passou por aqui", Amanda lamentou. "Agora é a próxima batalha", disse Larissa. AlineWirley (38) concordou: "Por que eu tô chorando pra sair daqui? Que absurdo. Parece que levou um pedaço de mim".

Ricardo debocha de sisters após decisão da produção:

Enquanto as sister dos Deserto choram, Ricardo debocha. Durante a recepção das meninas, Alface não se conteve e foi para cima das ex-ocupantes do Quarto Deserto após a produção decidir fechar o espaço. "Bem-vindas ao Fundo do Mar! Falaram de mim, ó, olha pra onde vocês tão indo agora...", disparou brincando com a situação.