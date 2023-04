BBB23: Bruna Griphao limpa ouvido usando utensílio de cozinha

Atriz Bruna Griphao usa utensílio de cozinha para limpar ouvido na frente das sisters do BBB 23

Nesta segunda-feira, 17, a atriz Bruna Griphao pegou os fãs de surpresa ao ter uma atitude inesperada de higiene dentro do Big Brother Brasil 23. Enquanto conversava com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley e a médica Amanda Meirelles na cozinha da Xepa, a sister limpou de forma duvidosa sua orelha.

O que aconteceu foi que, durante a conversa com as duas aliadas, a atriz pegou um papel de cozinha e começou a limpar seus ouvidos, tirando o excesso de cera que continha ali. Bruna dobrou o utensílio para caber em seu dedo, enfiando o papel na orelha para retirar a secreção. “Tirando cera com papel”, brincou ela, enquanto as amigas tomavam café.

Aline e Amanda não deram muita atenção enquanto acontecia, mas alguns internautas notaram e acharam bem preocupante. “Que porquice”, “Grupo de porcas”, “Pelo menos não foi com o pano de prato”, são algumas das reclamações dos usuários. Vale lembrar que não é a primeira vez que os hábitos higiênicos da atriz causam revolta na internet. Há algum tempo, ela chegou a tomar uma bronca da produção do reality por usar lenços demaquilantes para se limpar após usar o banheiro.

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

