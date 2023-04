BBB23: Bruna leva bronca da produção por desconhecer regra inusitada

Atriz Bruna Griphao desconhece regra do BBB23 e leva bronca da produção, mas é aclamada pelas colegas

Nesta segunda-feira, 17, a atriz Bruna Griphao levou uma bronca para lá de inusitada da produção do Big Brother Brasil 23 por quebrar uma regra que a sister não fazia ideia de que existia. Tudo aconteceu pois a famosa começou a desenhar com maquiagem em sua perna, até que, do nada, recebeu um puxão de orelha na TV da casa mais vigiada do país.

Uma das regras do programa de confinamento da Rede Globo é que os participantes não podem fazer nada que distraia a mente ou que seja um hobby. Portanto, pintar, desenhar, ler, escrever e outras coisas parecidas não podem acontecer dentro da casa.

“Ah, não! Não pode?”, respondeu a atriz, bem confusa com a situação. Então, a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros se aproxima para ver o que ela estava fazendo, aproveitando para explicar o ocorrido. “Não, porque é tipo escrever, pintar. Essas coisas não podem”, comentou a sister.

Bruna estava tentando desenhar o rosto da atriz Maria Casadevall. “Pô, tinha ficado maneiro. Eu ia terminar”, respondeu a famosa, lamentando. “Ficou lindo. Quem é? É você?”, questionou a ativista, sem reconhecer quem era. “Pô, mas isso é coisa para cabeça, entendeu? Imagina todo mundo ficar desenhando. Eu fiquei com vontade de desenhar”, explicou a cantora e ex-Rouge Aline Wirley. “É a Maria Casadevall, olha”, mostrou a loira. “É verdade, parece”, concordou a aliada.

Bruna tomou atenção por estar desenhando na perna. #BBB23pic.twitter.com/zVaNjVRrHo — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 17, 2023

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!