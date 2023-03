BBB23: Bruna Griphao sugere nova estratégia para Amanda

Em conversa na área externa da casa, Bruna e Amanda especulam qual vai ser a dinâmica da casa essa semana

Bruna Griphao (24) e Amanda (32) estão de "plantão" no Big Fone do BBB 23. A médica diz para a aliada o que acha que vai acontecer no game. "Acho que eles vão focar em mim e na Mami", diz sobre a nova semana do jogo.

Bruna, então, sugere que elas foquem em Aline Wirley: "O principal é imunizar a Mami essa semana. Se tiver o Anjo, tem que imunizar a Mami... Pelo discurso do Tadeu e tal... Se eu ganhar agora também, eu imunizo ela. Acho que tem mais chances de voltar um dos nossos se for você e a Lari".

Amanda fica pensativa e afirma que não sabe de nada e a atriz continua sua estratégia: "Se realmente a gente ganhar o Líder, e eles te indicam... é interessante até a gente meter voto entre nós mesmo. Porque Lari e Domitila em um Paredão, é um embate".

Domitila surta com atitude de rivais

Domitila Barros (38) está com as emoções à flor da pele no BBB23! Nesta quinta-feira, 30, a ativista decidiu acampar no Big Fone, mas acabou perdendo a paciência com a atitude de algumas sisters.

As mulheres do ‘Quarto Deserto’, que também estão na missão de atender o Big Fone, começaram a soltar a voz sem parar, a fim de atrapalhar os demais brothers. Irritada com a cantoria das colegas de confinamento, Domitila surtou e decidiu mandar poucas e boas para elas.

“É muito talento, minha gente, é muito talento”, a ativista debochou da voz das rivais e continuou: "Abençoa senhor, me dá paciência para essa prova de resistência", ela disparou enquanto Amanda dava o seu melhor cantando um sertanejo. Mas não parou por aí: “Nós somos abençoadas com muitas Beyonces”, ela debochou novamente.

Domitila ficou cada vez mais irritada, e começou a gritar com as confinadas: “Eu agradeceria muito, muito muito. Por favor, eu tô tendo um ataque do miocárdio”, pediu para que elas parassem. Com os ouvidos tampados, a ativista urrou: “Eu vou surtar nesse Big Phone hoje”. Aline Wirley tranquilizou: “Calma, Domi, vai dar certo”