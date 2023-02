BBB23: Bruna Griphao se desespera com risco de expulsão: "Eu não consegui"

Bruna Griphao se desespera após risco de ser expulsa do BBB23 após confusão na casa; veja

A sister Bruna Griphao se desesperou nesta segunda-feira, 27, após perder a cabeça e discutir feio com Ricardo nesta manhã. Com risco de ser expulsa da casa, ela teve uma crise de choro e precisou ser consolada.

"Eu não queria ter chegado nesse lugar com ninguém aqui dentro", disse ela aos prantos. A sister foi consolada por MC Guimê que passou pano para a confusão que está gerando muita repercussão. "Uma das coisas mais bonitas de quando uma pessoa erra é o arrependimento sincero", disse ele.

Depois, Ricardo entrou no quarto e a sister seguiu muito abalada. "Era pra eu ter deixado você ser grosso e estúpido sozinho, mas eu não consegui", afirmou ela. "Você já gritou comigo várias vezes e eu sempre deixei pra lá. Eu sempre deixei", lamentou ela.

oh q dó mds grita com todo mundo mas quando gritam com ela n pode q chora e é assim q se livra dos paredões até chegar na final#BBB23 Guimê | Bruna e Alface | agressão | Hariany | fora sapato | Bruninha | Rouge | Nicácio e Key | se a Keypic.twitter.com/PceAj3AOxe — .°•YMMS💋•°. (@cutemochi13) February 27, 2023

Vai exigir expulsão

Revoltada, a jogadora de vôlei Key Alves prometeu confrontar Tadeu Schmidt ao vivo e pedir explicações caso Bruna Griphao não seja expulsa do BBB23. Na tarde desta segunda-feira, 27, ela disse que vai exibir que a rival seja eliminada do programa.

Durante a manhã, a atriz protagonizou uma discussão pesada com Ricardo. Em um momento de descontrole, ela teria acertado o rosto de Amanda. As imagens acabaram não indo ao ar, o que deixou as redes sociais em polvorosa.

Key, que viu a situação no local, disse que ela precisa ser expulsa. "Vou falar: se acertar um balde na cabeça do amiguinho é agressão, isso aqui que ela fez também é", disse em conversa com Fred Nicácio. Vale lembrar que hoje é dia de Jogo da Discórdia na casa.