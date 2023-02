BBB23: Bruna Griphao se desespera ao quebrar regra: "Vou ser expulsa"

Bruna Griphao se desespera e teme ser expulsa do BBB23; entenda o que rolou

A atriz Bruna Griphao se assustou nesta segunda-feira, 6, e temeu ser expulsa do BBB23 após cometer uma infração na casa do BBB23. Tudo aconteceu nesta tarde.

Ela estava na academia quando começou a pegar pesado no exercício com Gustavo e Cara de Sapato. Reclamando de sua própria preguiça, ela retirou os sapatos e começou a levantar o peso com a barra.

Imediatamente, um aviso sonoro avisou que a sister levou uma bronca. Ela se assustou e, sem entender o que tinha acontecido, pensou que seria colocada pra fora da casa.

"Eu ouvi um 'atenção, Bruna, confessionário'. Vou ser expulsa, tá ligado?", disse ela muito nervosa. A produção então justificou a bronca.

"Atenção, Bruna. Os pesos da academia só podem ser utilizados com tênis", disse o Big Boss.

Bruna, em conversa com Cowboy e Sapato, na academia, disse que não aguentava mais esse lance de grupo.

Em tom de brincadeira, pediu que o Boss proibisse ou fizesse algo para acabar com essa prática.

Todos nós queremos isso!

BBB 23: Em papo com Bruna Griphao, Paula detona Fred

Após a formação de mais um paredão no BBB 23, Paula (28) conversou com Bruna Griphao no banheiro da casa e opinou sobre o jogo de Fred (33), do Desimpedidos.

As duas comentaram sobre o líder da semana, Gustavo, e a biomédica comentou sobre o papo que teve com ele, além de falar com Cristian. Vale lembrar que na madrugada anterior, as sisters acabaram discutindo com os integrantes do Quarto Deserto por conversarem com Cristian, que é do Quarto Fundo do Mar, sobre jogo.

Segundo Paula, Fred estaria tentando moldar seus aliados. Ela pergunta sobre a reação dele, que ficou incomodado com a conversa que elas tiveram com Cristian, e Bruna conta o que ouviu do brother: "Tá vendo o seu amigo ali, o amigão de vocês não era prioridade? Te enganou."