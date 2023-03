BBB23: Bruna Griphao revela ideia de tatuagem para fazer em homenagem ao reality

Atriz Bruna Griphao conta para brothers ideia inusitada de tatuagem que quer fazer para o BBB 23

Nesta sexta-feira, 17, a atriz Bruna Griphao fez uma revelação bastante inusitada durante o confinamento do Big Brother Brasil 23! A sister disse que tem algumas idéias diferentes para homenagear sua passagem pelo reality show. Falando de tatuagem, a famosa contou como vai representar a experiência.

“Eu tenho várias tatuagens para fazer da casa. Várias números que eu tenho que fazer. Vou virar uma calculadora”, brincou a atriz. “Eu queria fazer 12h, que foi a primeira prova, queria tatuar 14 milésimos; 10; e agora estou pensando em tatuar o 4, porque agora percebi que o 4 está bem nas minhas provas”, revelou Bruna.

Rindo bastante, a psicóloga Sarah Aline perguntou o porquê de Bruna querer tatuar o 14 milésimos. “Foi a prova que a gente ganhou do Líder, foi a diferença de tempo que a gente fez”, explicou a atriz, relembrando uma das provas que saiu vitoriosa.

Relembre como foi a declaração de Tadeu Schmidt ao expulsar os brothers

Na noite de quinta-feira, 17, o apresentador Tadeu Schmidt abriu o programa ao vivo do BBB 23 com a expressão séria e logo chamou as imagens da festa do líder da madrugada anterior. Depois de exibir tudo o que aconteceu na celebração, ele também exibiu a conversa de Dania Mendez com a produtora do reality show La Casa de Los Famosos no confessionário. Na sequência, ele foi direto falar com o pessoal da casa e anunciou a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato.

"Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Nós temos na nossa casa uma convidada, uma visitante. Uma pessoa que veio de outro país. Mas, acima de tudo, uma mulher. E, como todas as mulheres, merece respeito absoluto. Nós conversamos com a Dania [muito obrigado, Dania, pelos esclarecimentos. Mas a partir de tudo que vimos e ouvimos, eu estou aqui para dizer que nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidados com os limites aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23", disse ele.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!