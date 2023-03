BBB23: Bruna Griphao reflete sobre volta de Fred Nicácio para a casa do Big Brother Brasil

Conversando com seu grupo e formando estratégias, a atriz Bruna Gruphao reflete sobre Fred no BBB 23: 'Ele está bem cansado'

No gramado, as sisters do Grupo Deserto Amanda, Larissa, Aline Wirley e Bruna Griphao conversam sobre o game do BBB 23. A atriz questiona as aliadas se Fred Nicácio ainda é uma opção de voto para elas e pontua que o médico voltou para a casa em uma outra vibe que não é a de jogo.

"Ele tá bem cansado, eu acho, do jogo. Ele veio, tipo, por vir. Não por vir, mas pra vir, tá ligado, pra viver experiência, mas eu sinto que ele está cansado disso aqui. Dá pra ver que ele já estava em outra, ele já tinha desligado", pensa Bruna.

A carioca compara Fred Nicácio com Larissa, que ficou pouco tempo fora da casa do BBB antes de voltar ao programa pela Casa do Reencontro: "Você ainda estava muito no game, com a cabeça muito no game".

"É bom ter vocês de volta, de certa forma", dispara Bruna Griphao. E Amanda conta que está muito feliz por ter as sisters ao seu lado.

Sisters do Quarto Deserto armam plano para desestabilizar brother

As sisters do Quarto Deserto estão fazendo vários planos após a volta de Aline Wirley e Bruna Griphao do último Paredão. Após a eliminação de Gabriel Santana, as ex-emparedadas conversaram com Amanda e Larissa sobre os próximos passos do jogo.

Depois de terem um desentendimento entre a médica e a professora de Educação Física sobre indicarem uma participante direta para a berlinda, as participantes acalmaram os ânimos e bolaram um plano para desestabilizar Ricardo Alface com os emojis do queridômetro.

"Planta amanhã no Alface [Ricardo]", disse a atriz. "Duas plantas. Alvo ele fica louco", falou Larissa. "Mas eu dei alvo pra ele hoje", comentou a professora. "Ele está se contendo. Ele deu vômito pra gente, e eu dei um coração partido”, disse Aline

Então, a professora de Educação Física sugeriu focarem apenas em um emoji no brother. "A gente pode dar quatro alvos, porque ele sabe que ele não é planta", planejou ela.