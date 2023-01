BBB23: Bruna Griphao pede desculpas aos pais após vexame em festa: "Sou hipócrita"

Bruna Griphao pede desculpas em vídeo gravado nesta quinta-feira (19)

Em um momento inusitado, a atriz Bruna Griphao (23) pediu desculpas no Raio-X gravado para o BBB23 nesta quinta-feira (19). Ela mandou um recado para a família e se assumiu "hipócrita".

A declaração aconteceu após a atriz beijar Gabriel Tavares (24), beber demais e protagonizar cenas lamentáveis na festa que rolou nesta madrugada.

“Estou com muita ressaca moral, eu sou a maior hipócrita que esse jogo já viu. Eu consegui ser hipócrita ontem na festa, porque tudo que eu falei, eu não fiz. Falei que não iria beber, bebi para ‘caraca’, falei que não iria fumar, fumei, falei que nunca pegaria Gabriel, peguei. É isso, só fiz besteira, desculpa pai, desculpa mãe. Bom dia!”, disparou ela.

Mais cedo, a atriz teve uma conversa decisiva com o rapaz. Antes da festa, que foi embalada ao som de Anitta (29), Bruna tinha chegado a afirmar que não ficaria com o modelo, mas a loira não resistiu aos encantos de Gabriel e deixou bem claro que isso foi um erro: "Eu fiz tudo ao contrário do que tinha falado que ia fazer. Você não tem noção do quanto eu conversei com as pessoas na festa, do quanto eu não ia te pegar”, disse a atriz durante a conversa com o ficante.

Bruna Griphao conta no Raio X que fez tudo que não iria fazer na festa: “Só fiz besteira, desculpa pai, desculpa mãe bom dia” #BBB23pic.twitter.com/JVjQe2czcm — FOFOCAS - #BBB23 (@atencaoreality) January 19, 2023

Primeira festa do BBB 23 tem beijos de 3 casais

O clima esquentou na primeira festa do BBB 23! Logo na primeira semana, o elenco do reality formou três casais que ficaram de pegação durante a noite. Entre eles, Fred Nicácio e Gabriel Santana trocaram um beijo, além de Bruna Griphao e Gabriel, que enfrentaram o arrependimento após a festa. Key Alves e o fazendeiro Gustavo também entraram no clima de romance. Confira os vídeos!