BBB23: Bruna Griphao fica revoltada com banheiro sujo da casa mais vigiada do Brasil

Atriz Bruna Griphao reclama de sujeira no banheiro e diz que jogou água em todo o cômodo de tão imundo

No último sábado, depois da Prova do Anjo de Big Brother Brasil 23, a atriz Bruna Griphao (23) ficou completamente indignada! O motivo foi como os brothers deixaram o banheiro da casa mais vigiada do Brasil, todo sujo e imundo.

“Estava cheio de cocô e pentelho no chão”, comentou a artista, completando que aproveitou para limpar o cômodo. “Lavei o banheiro. Agora ninguém pode falar que eu vomitei e não lavei”, disse ela, fazendo referência à festa passada, que acabou passando mal.

“Parabéns pelo mínimo”, brincou o youtuber Fred, que pediu uma salva de palmas para a atriz. “Não é só isso, poxa. Estava cheio de cheddar [palavra usada pelos brothers para se referir ao líquido da prova], cocô, cabelo e pentelho no chão. As pessoas são porcas. Elas se depilam ali e deixam o resto no chão. Nunca vi isso. É nojento”, retrucou a atriz, visivelmente incomodada com o comentário do ex-marido de Bianca Andrade.

“Gente, eu fui limpar o banheiro e a quantidade de pentelho que eu tirei de trás daquele... O quê que é isso, cara? Vocês balançam e cai pentelho?”, continuou Bruna Griphao. “Eu nem tenho cabelo no saco. Na virilha está lisinho!”, disse Gustavo, o Cowboy, que falou que fez depilação a laser antes de entrar no reality show.

Bruna e Sarah falando que foram limpar os banheiros e tava cheio de pentelho #BBB23pic.twitter.com/rCtoK4kvgC — Central Reality #BBB23 (@centralreality) January 29, 2023

Key e Gustavo recebem punição por ato proibido debaixo do edredom

Eita! Key Alves (23) e Gustavo Benedetti tiveram que lidar com uma punição na primeira semana de confinamento! Os brothers quebraram uma regra da casa debaixo do edredom e foram surpreendidos ao perderem estalecas.

Na ocasião, a jogadora de vôlei e o fazendeiro, que formaram um casal assim que o reality iniciou, conversavam por debaixo das cobertas sobre suas intenções de voto. Mas nas regras do BBB, é proibido esconder as conversas, já que o público precisa ter acesso a tudo que foi dito pelos microfones, e abafar o som pode atrapalhar a reprodução.