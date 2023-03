BBB23: Bruna Griphao fica irritada com aliadas conversando com rival

Atriz Bruna Griphao se incomoda com rival interagindo com suas aliadas dentro do confinamento do BBB 23

Nesta sexta-feira, 10, a atriz Bruna Griphao não gostou nem um pouco da interação que aconteceu no Big Brother Brasil 23 da Miss Alemanha Domitila Barros com suas aliadas dentro do game. A famosa deixou claro que não está gostando de sua rival conversando com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley e com a médica Amanda Meirelles.

Enquanto estavam conversando na área externa da casa mais vigiada do país com alguns de seus aliados, Bruna revelou que estava incomodada com a forma como Domitila está agindo de maneira tendenciosa e intencional. “Me incomoda num lugar de achar falso, tendencioso e intencional”, disse a atriz.

Fred, do canal Desimpedidos, disse que estava preocupado com o comportamento da Miss Alemanha, afirmando que precisará contar aos outros colegas de confinamento o que ela teria feito enquanto estavam no Quarto Branco. “Eu acho que você precisa”, completou Bruna, animada com a afirmação do jornalista.

Cara de Sapato consola Amanda após perderem Prova do Líder

Após esquecer de apertar o botão e ter estourado o tempo na Prova do Líder, Amanda ficou bem abalada por ter perdido a disputa ao lado de Cara de Sapato na manhã desta sexta-feira, 10. No Quarto Deserto, a sister foi desejar boa noite para sua dupla e se desculpou pelo acontecido na dinâmica, sendo consolada pelo brother mais uma vez. "Te amo, Amandinha. Até amanhã", disse ele. Logo depois do resultado da prova, a médica não conseguiu esconder sua frustração com o erro. Na cozinha da Xepa, ela se desculpou várias vezes com Cara de Sapato. Preocupado, o lutador de MMA tentou colocar a sister para cima.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!