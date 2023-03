BBB23: Bruna Griphao fala sobre possível voto com colega de quarto

'Chegou o momento, será?', questionou Bruna Griphao em conversa com MC Guimê

Em conversa com MC Guimê, Bruna Griphao reflete em quem vai votar nesse Paredão: "Eu não posso votar no Alface [Ricardo]. O que eu posso fazer? Vou meter voto na Amandinha? Chegou o momento, será? Tenho que conversar com ela ", questionou a atriz.

Guimê responde: "Vou ser sincero pra você, eu já estava pensando nisso já. Daqui a uma, duas semanas, no máximo, tem chegar no nosso quarto e falar: 'Gente, está tudo liberado'".

"Mas ontem eu bati o pé com o Alface [Ricardo]: do meu quarto hoje não voto em ninguém. Daqui a uma semana, eu posso votar, daqui a duas semanas, posso votar. Hoje, ninguém", diz Guimê.

Amanda diz que não consegue dialogar com Bruna Griphao

Amanda e Bruna Griphao conversaram na segunda-feira, 06, sobre a dificuldade entre a comunicação entre as duas. Depois de conversar com Larissa e se questionar sobre os vínculos e prioridades, a médica bateu um papo com Bruna Griphao no Quarto Deserto e disse que a atriz fica na defensiva e que não consegue se expressar com ela.

"A impressão que eu tenho é que tudo o que eu falo para você, você não está escutando, você está usando essas informações para se defender, sendo que na verdade eu nem estou te atacando. Você acha que tudo é ataque aqui, com várias pessoas eu vejo isso, tudo você acha que é ataque, e não é ataque, às vezes é só uma conversa."

Amanda segue: "Com você, quando eu vou conversar, eu não consigo ter uma linha de raciocínio, porque você começa a cortar no meio e você usa tudo o que eu estou falando para se defender e, no final, eu não consigo nem falar o que eu queria falar.”

Bruna, então, retruca: "Eu também sinto a mesma coisa com você, Eu tenho tentado me policiar muito para não cortar e todas as últimas conversas.”