BBB23: Bruna Griphao fala sobre comportamento de MC Guimê durante festa do líder

Bruna conversou com outros brothers sobre o comportamento do MC durante a festa de quarta-feira, 15

Bruna Griphao, Marvvila, Aline Wirley e Dania Mendez conversam na piscina sobre como foi a Festa do Líder MC Guimê. Na Área Externa, elas conversam sobre como foi e a atriz explica para a mexicana que ficou mais na dela na celebração de ontem por preocupação com o amigo.

"Ontem eu não fiquei muito doida porque eu estava muito preocupada com o Guimê. Eu fui deixar ele no quarto e ele não queria dormir, não. Eu botei ele para dormir. Eu nem podia subir. Ele não queria que o Sapato deixasse ele, não”.

Bruna completa e fala sobre o comportamento do cantor: "Ele fica aquele bêbado rígido, sabe? A pessoa que te abraça com força, que quer carinho. E você fica: 'Meu Deus do céu, sai'. Eu tenho uma amiga que é assim."

Durante a festa, a atriz e cantora tentou alertar o funkeiro sobre seu comportamento: “Olha pra mim! Você está passando do ponto!”, alertou a atriz Bruna Griphao ao brother tentando impedir que ele continuasse com o comportamento. Em resposta ele falou um palavrão: “F*da-se!”

Internautas acusam cantor de assédio

A festa do líder de MC Guimê está dando o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira, 16. Isso porque, o cantor, casado com Lexa, acabou tendo uma atitude inesperada: uma mão boba na mexicana Dania Mendez.

Por ter feito o ato sem o consentimento da estrangeira, muita gente vem comentando que a atitude é assédio e que por isso, ele deveria ser expulso da casa. "Gente, o que o Guimê está fazendo tem nome e é assédio", disse uma telespectadora.

Mais gente ficou inconformada com a situação de Dania na casa. "É sério que a Globo vai passar pano pra assédio? E se fossem Alface e Black no lugar de Guimê e Sapato? A Dania nunca mais vai querer pisar no Brasil", questionaram.