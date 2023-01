BBB23: Bruna Griphao expõe problema sério: ‘12 dias sem ir ao banheiro’

Atriz Bruna Griphao conta que não conseguiu fazer suas necessidades dentro do reality ainda

Durante o confinamento, nesta terça-feira, 17, a atriz Bruna Griphao (23) revelou que está tendo um problema íntimo! A famosa revelou que tem dificuldades para fazer suas necessidades fisiológicas fora de casa, ficando até 12 dias sem ir ao banheiro, se mostrando preocupada sobre como fará isso no reality.

“Pô gente, eu to bem bolada com esse lance de ir ao banheiro. Sabia? Eu tô preocupada”, admitiu, enquanto conversava com outros confinados na cozinha da casa. “De fazer um deposito?”, perguntou o youtuber Fred (33).

“Eu não consigo, cara”, continuou a atriz. “É difícil mesmo. Mas você acha que é pela câmera?”, perguntou o ex-marido de Bianca Andrade (28). “Eu já fiquei mais de 12 dias sem ir ao banheiro. Eu tinha uma coisinha, assim, o cara morava em São Paulo. Meu irmão, eu já voltei pro Rio só para ir ao banheiro”, explicou Bruna.

Bruna precisa fazer número 2 urgente.



Acreditem: "ela já saiu de São Paulo para o Rio, só para ir ao banheiro." 🫢pic.twitter.com/jNpFHXvJeE — 𝓔𝓾 🤍 (@Eu_simplesment) January 17, 2023

Bruna Griphao reflete sobre briga com Gustavo e minimiza: "pessoa fofa"

Bruna Griphao ainda deu o que falar nesta terça-feira, 17. Ela falou sobre o estranhamento que teve com o brother Gustavo durante a prova de resistência valendo imunidade. Bruna celebrou a saída de Gustavo da prova: "Chocante, impactante, emocionante, eletrizante!", disse. No entanto, a produção viu que havia um erro técnico e colocou o participante de volta na prova. Ao retornar, ele começou a gritar: "Chupa, Bruna! Caubói não tinha saído? Caubói voltou".

Durante a tarde, ela, então, comentou:"Eu não podia me abalar ao nível de deixar me prejudicar. Entendeu? Foi uma coisa pequena, foi uma coisa de momento, não significa que ele seja um cara babaca". "Tipo, ele interpretou uma coisa de um jeito, talvez ele tenha escutado alguma coisa que nem eu falei. Até porque, quando ele saiu, ele não tava comemorando tipo 'eu sou foda, vocês são uns merdas'. Ele tava tipo... é o jeitão dele, ele é uma pessoa fofa, ele tá feliz. Só que aí quando ele voltou e soltou 'chupa, Bruna', aí não foi legal", completou Bruna.