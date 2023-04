BBB23: Bruna Griphao estranha o jeito de Fred Nicácio

A atriz conversava com suas aliadas no quarto do Líder quando comentou sobre as atitudes de Fred Nicácio

As sisters do Quarto Deserto conversam após o Cinema da Líder do BBB 23. Bruna Griphao, que não participou da dinâmica, comenta que Fred Nicácio estava agindo de uma forma diferente na casa.

Aline Wirley, então, se questiona: "Por que será que o Fredão está emburrado?". Amanda também fica curiosa e pergunta: "Nenhuma novidade? Nada, nada?".

Bruna responde: "Fiquei andando ali, senti o Fredão emburrado. Eu cheguei e, sabe quando você está falando e a pessoa tipo... [ela não completa a frase]. Eu estava falando alguma coisa e ele estava, tipo... pode ser coisa da minha cabeça", diz.

Fred Nicácio se nega a ter contato com a mãe após ser expulso de casa

O brother Fred Nicácio resolveu abrir o coração na tarde desta segunda-feira,03, e revelou durante uma conversa com Domitila Barros, que cortou todas as relações com a mãe depois de ter sido expulso de casa, após a matriarca não aceitar sua orientação sexual.

"Ela já tentou me procurar no ano passado, no meu aniversário de 35 anos. Mas eu falei que não, não queria ter contato. Eu tinha acabado de gravar Queer Eye, estava prestes a lançar", começou o médico.

Fred explicou que a ignorou completamente pois ela não teria mudado de atitude e apenas estava com peso na consciência. "Foi em pleno Carnaval. Eu estava muito feliz, curtindo Búzios com o Fábio e meu irmão. E eu não queria", contou

"É uma procura que é para poder aliviar a consciência moral dela, não é uma procura de arrependimento, 'reconheço o que eu fiz, me desculpe, eu te amo, eu te aceito'. É tipo: 'Você está errado, mas a gente te aceita'. Eu não vou dar palco pra isso, porque não é sobre o que eu fiz de errado. Eu não fiz nada de errado. É sobre como eles agiram comigo", lamentou o médico.