BBB23: Bruna Griphao ensina o que sabe de grego para Gabriel Santana

Atriz Bruna Griphao tem família que imigrou da Grécia e explica para Gabriel Santana que toda sua família fala a língua, menos ela

Nesta segunda-feira, 13, a atriz Bruna Griphao aproveitou para ensinar para o ator Gabriel Santana as poucas palavras que sabe em Grego, idioma que toda sua família fala, menos ela. “Minha família toda é grega, todo mundo fala grego”, disse ela.

“Toda vez que me pedem para falar alguma coisa eu falo 'thélo neró', que é 'eu quero água', porque eu literalmente quero”, revelou a atriz. “Sempre funciona porque eu sempre quero”, brincou. “Algumas coisas eu falo, mas é muito pouco, eu entendo muito pela entonação, mas é difícil”, explicou.

“Como 'logos' que traduzem como 'razão', mas não gosto da tradução dos livros brasileiros; eu traduziria como 'nível de consciência”, comentou Gabriel, falando sobre como ele sabia algumas poucas palavras do Grego antigo. “Nossa língua tem muita influência do grego, tudo tem muita influência do grego. Tem muitas palavras de origem grego, eu sei disso porque minha avó fala isso o dia inteiro”, comentou Bruna, sobre o português.

Bruno ataca Gabriel Santana sem consentimento

Na manhã deste último sábado, 11, a produção precisou tomar uma atitude e intervir no BBB 23. Visivelmente alterado, Bruno Gaga partiu para cima de Gabriel Santana e tentou beijar o ator sem o seu consentimento.

A situação constrangedora aconteceu na sala da casa. Enquanto se livrava das investidas do rapaz, o ator tentou pedir que ele parasse com educação. "Vamos com calma, Gaga", dizia ele visivelmente constrangido pela situação. O atendente de farmácia seguiu agarrado ao pescoço do ator que repetiu que não estava gostando. Ao notar que a situação poderia fugir de controle, a produção interviu e exibiu um aviso de atenção nos televisores.

