BBB23: Bruna Griphao diz que pegou piolho e deixa Larissa Santos assustada

Atriz Bruna Griphao afirmou que está com piolho dentro do confinamento e preocupou a personal trainer

Na manhã desta quarta-feira, 25, a atriz Bruna Griphao começou a espalhar pela casa mais vigiada do Brasil que está com piolho, visto que está coçando bastante sua cabeça. Porém, sua amiga, a personal trainer Larissa Santos começou a se preocupar e se assustar, pois as duas dormem juntas na cama do líder do Big Brother Brasil 23.

“Acho que eu estou com piolho”, disse a atriz, coçando sua cabeça. “Do nada?”, perguntou rindo a professora de educação física, que estava na companhia de Fred Desimpedidos, que estava rindo também, ao lado de Bruna.

“Acho que eu estou com piolho de verdade, gente”, continuou a atriz. “Se tu estiver, eu também vou estar, né?”, perguntou preocupada a catarinense. “Seu cabelo tem química”, lembrou Bruna Griphao para Larissa.

“Meu (dente do) siso está nascendo, estou cheia de pereba”, começou a listar e reclamar a atriz que fez Malhação. “Cara, você voltou para a infância”, ironizou o ex-marido de Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa.

Logo depois da conversa com Larissa e Fred, Bruna entrou na casa e começou a falar para Gabriel Santana e Bruno Nogueira que estava com piolho. Os dois, então, partiram para mexer na cabeça da atriz para procurar o bicho, mas acabaram não vendo nada.

a bruna do nada falando que tá com piolho pic.twitter.com/iRVq13lZ1L — nati (@saviorstefani) January 25, 2023

BBB 23: Fred Nicácio e Marília vão para o quarto secreto

No primeiro paredão do BBB23, Fred Nicácio e Marília acabaram sendo escolhidos pelo público para visitar a novidade da edição, o Quarto Secreto. Mas eles não vão voltar para a casa, pelo menos, não os dois. Agora, os dois disputam por uma vaga de volta para o confinamento entre eles.

O público preferiu manter Key Alves e Gustavo, o cowboy, no programa. Fred Nicácio e Marília receberam 69,26% dos votos do público para irem para o quarto secreto após uma votação contra a jogadora de vôlei e seu affair.

Em seu discurso, Tadeu Schmidt disse: "O BBB começou com tanta gente e dará adeus para dois de uma vez. Nunca houve uma semana em dupla, e logo na primeira semana, na vez de vocês. Na primeira eliminação, o casal que deu match desde o primeiro segundo, e a dupla mais improvável. É muito pouco tempo para o público te conhecer, embora pareça que já temos um mês de BBB. Em uma semana, todo mundo já se deixou levar pela emoção de alguma forma. Mesmo assim, é pouco tempo para o Brasil te conhecer. Imagina esse pouco tempo dividido por dois? Você foi dupla, para o bem e para o mal. Tem uma dúvida que vai ficar para sempre na sua cabeça: será que estou saindo por minha causa ou por causa da minha dupla? Para quem fica na casa, uma sensação semelhante: eu queria que os dois saíssem ou só queria que um saísse e o outro foi embora junto? Os primeiros eliminados do BBB 23 são a dupla Fred e Marília".