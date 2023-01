BBB23: Bruna Griphao diz estar com pena de Gabriel e tem medo dele sair

Atriz Bruna Griphao se abre com jogadora de vôlei Key Alves e admite querer o bem de seu ex-romance

Que a atriz Bruna Griphao ainda está muito confusa com tudo que vem acontecendo em relação a seu affair com Gabriel Tavares, é nítido. Porém, na tarde desta terça-feira, 24, ela aproveitou a conversa com Key Alves para desabafar sobre o relacionamento tóxico com o modelo.

Durante uma conversa com a jogadora de vôlei, a loira confessou que ainda tem sentimentos pelo brother, mesmo que o casal já tenha terminado de uma vez por todas. “Ainda estou tentando realizar isso e assumir. É difícil entender isso, estou muito confusa. Gostava pra car*lho do Gabriel e ainda gosto”, contou.

Bruna ainda revelou que está com medo de como vai ficar a saúde mental de Gabriel, que está sendo detonado tanto pelos companheiros de confinamento, quanto pelo público. “Não vou mortificar ele e querer mal dele. Tenho muito medo dele sair e entrar numa depressão. Já falei tanta merda aqui... tenho muito medo”, ponderou a atriz.

“Ninguém tem noção do que acontece, mas quando a gente vem pra cá a gente sabe que isso pode acontecer, por isso tem que tomar cuidado com tudo que vai falar. Uma coisa assim acaba com nossa vida”, respondeu Key Alves. “Não deve estar saudável de assistir, são umas coisas muito pesadas”, teorizou Bruna.

Key diz que é amiga de ex de Bruna

Em conversa com Marília, Key Alves contou que é amiga do ex de Bruna Griphao, o surfista Gabriel Medina. A jogadora de vôlei detalhou como eles se conheceram e afirmou que eles são amigos há muito tempo e que costumar ir à casa dele em Maresias, no litoral paulista.

"Há 10 anos, a gente ia e sabia onde ele morava. Nós ficávamos com as cadeiras de praia sentado na frente, porque a casa dele é na areia, esperando ele sair para ver ele", contou. "Mandamos um direct para o Medina e ele respondeu. Aí ele chamou a gente para ir à casa dele. O Jeito Moleque estava lá na casa dele, cantando para ele. Curtimos um show bem na casa dele, foi muito louco. Dali a gente virou amigo", afirmou.