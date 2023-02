BBB23: Bruna Griphao diz como se sente em relação a Cristian

Em conversa com outra sister no BBB 23, Bruna Griphao relembra momentos da madrugada desta segunda-feira,13

A segunda-feira, 13, não está sendo fácil para os participantes do BBB 23. Após uma madrugada cheia de confusões e tretas, Brunose desesperou por causa do Paredão. Depois que da situação de Gaga se acalmar, Bruna, Aline Wirley, Amanda e Paula conversaram sobre os momentos tensos que aconteceram na casa.

"Afinidade é só um ponto de partida. Ela não significa nada. O que vale é a lealdade, o afeto. Em momentos extremos, você entende", comentou Aline.

Bruna Griphao concordou com a sister e falou rapidamente sobre a situação de Cristian. Ela disse que viu o brother de lado mais cedo e disse como se sente: "Eu conversei com ele. Não quero ver ninguém mal. Hoje, ele não recebeu um coração".

Elas também comentaram sobre a reação de Bruno com o Paredão e ficaram surpresas com o carinho que ele têm por elas e pelo grupo. Amanda chegou a se emocionar. "Ele está preocupado com a gente. Você olha assim e fala ‘é real’. Não tem a possibilidade de nenhum de nos sair", disse a médica.

"Nesses momentos que a gente vê quem está com a gente..", finalizou Bruna.

Cristian recebe zero corações no Queridômetro

A madrugada foi agitada para os participantes da casa mais vigiada do Brasil, principalmente para o Cristian, o brother foi desmascarado pelos seus colegas de jogo e desencadeou uma série de tretas ao longo da noite.

Tudo começou quando Sarah Aline expôs Cristian para Ricardo e contou que ele tinha se aproximado dos integrantes do Quarto Deserto para colher informações. "Ele passou informação pra gente e até falou, em uma brincadeira: 'É claro que eu ficaria com a Bruna, e a Paulinha, né?'

A atitude não foi bem vista pelos participantes que deixaram o brother sem nenhum coração no Queridômetro desta segunda-feira. O empresário recebeu 5 "vômitos", 4 "cobras", 4 "coração partido", 3 "mentiroso", 1 "alvo", 1 "mala". Já Cristian distribuiu emoji de coração partido para todo mundo na casa.arência”, disse ela.