BBB23: Bruna Griphao deixa rivalidade de lado e apalpa bumbum de Key Alves

Atriz Bruna Griphao causa climão ao brincar dando uma checada na traseira da jogadora de vôlei

A atriz Bruna Griphao decidiu mostrar nesta sexta-feira, 27, que a rivalidade entre ela e a jogadora de vôlei Key Alves são águas passadas! Para isso, ela protagonizou um momento para lá de ousado ao tentar dar uma descontraída com a atleta.

Como as sisters sentaram, conversaram e conseguiram se entender sobre todos os problemas, a loira aproveitou o clima bom que ficou entre as colegas de confinamento do Big Brother 23 para dar uma baita apalpada no bumbum da jogadora de vôlei.

Enquanto estavam na cozinha, Key optou por usar somente um biquíni, fazendo com que sua retaguarda virasse o assunto dos integrantes da Xepa. Os confinados começaram a ficar impressionados com o tamanho do bumbum da jogadora. “Tua bunda é gigante, véi. É inacreditável o tamanho da tua bunda”, comentou Bruna, olhando fixamente para a bunda da atleta.

“Amiga, sabe o que é isso aqui? Minha família inteira tem bunda, mas ninguém tem peito”, respondeu Key Alves, sem titubear. “Mas é natural?”, perguntou o ator Gabriel Santana. E quando a atleta confirmou, Bruna quis comprovar, enfiando a mão na bunda da jogadora. “Caralh*, é dura!”, exclamou a atriz.

Ainda nesta sexta-feira, a participante Domitila Barros teve uma conversa com Bruna Griphao após ter discutido com a então líder da semana. Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo e a pessoa que eu sou. Quero que você entenda isso", revelou a modelo para Bruna.