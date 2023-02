BBB23: Bruna Griphao deixa colegas enojados por falta de higiene

Atriz Bruna Griphao fica revoltada depois de ser detonada por brothers por falta de higiene

Nesta terça-feira, 21, a atriz Bruna Griphao acabou sendo detonada por seus colegas de confinamento, a médica Amanda Meirelles e o empresário gaúcho Cristian Vanelli, por conta de seus hábitos de falta de higiene dentro da casa mais vigiada do país no Big Brother Brasil 23.

Os brothers decidiram dar dicas à atriz de algumas coisas que incomodavam, mas Cristian acabou pegando pesado demais e apontou algumas nojeiras que Bruna faz dentro da casa. “É que são várias coisas, Bruna. Tu mastiga coisa do chão”, disparou o empresário.

“Tá bom, gente, mas isso são coisas que eu sei. São coisas que eu escuto lá fora. Tipo: para de comer coisa do chão, para de roer unha, para de abrir o negócio com a boca. Eu sei”, rebateu a atriz, claramente irritada. “Eu sou ansiosa, eu tenho um problema moral. Eu preciso estar mastigando alguma coisa”, completou, se justificando.

Premonição? Amanda revela que teve sonho onde viu quem será o eliminado do quinto paredão do BBB23

Com o clima de Paredão instaurado na casa, Amanda revelou que teve um sonho em que foi revelado para ela quem era o quinto eliminado do BBB 23. "Eu sonhei que o Facinho [Ricardo] estava com a Paulinha, lá fora", revelou a médica sobre sua premonição e fazendo referência a Paula, que foi a mais recente eliminada do BBB 23.

