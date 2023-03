BBB23: Bruna Griphao chora ao levar bronca de sister

Atriz Bruna Griphao cai no choro ao levar puxão de orelha de aliada no BBB 23

Nesta quinta-feira, 16, a atriz Bruna Griphao e a cantora e ex-Rouge Aline Wirley tiveram uma conversa para lá de séria na área externa do Big Brother Brasil 23. Bem honesta, a cantora criticou bastante as atitudes recentes da aliada dentro do jogo, principalmente se tratando do biomédico Ricardo Alface.

Aline afirmou que as duas acabaram se afastando por conta do comportamento de Bruna e que estava chateada. “Eu senti esse distanciamento. Ele foi silencioso, mas ele foi bem alto ao mesmo tempo. Aqui em uma semana muita coisa muda, e em um dia você se distancia já é ensurdecedor”, respondeu a atriz.

“Acho que chegou muito nesse lugar. Verdades absolutas e irrefutáveis. Quem tá certo, tá certo. Quem tá errado, tá errado. Mas não é assim. Reconheço isso, esse sentimento de estar fazendo tudo errado, não conseguir recuar porque foi longe demais”, falou Aline, sobre a postura arrogante que Bruna e Fred adotaram recentemente. “Mas dá para recalcular”, rebateu Aline, otimista.

Então, Bruna não aguentou segurar e acabou caindo no choro, confessando um medo que tem. “Eu não quero me tornar outra pessoa para jogar”, finalizou a atriz, bastante emocionada com o puxão de orelha que levou de sua aliada.

Lexa desabafa após ver cenas de MC Guimê no BBB 23

A cantora Lexa fez um novo desabafo nas redes sociais no início da tarde desta quinta-feira, 16, após ver as cenas do marido, MC Guimê, passando a mão no corpo da mexicana Dania Mendez durante uma festa no BBB 23, da Globo.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais!”, disse ela.

E completou: “Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”.