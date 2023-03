BBB23: Bruna Griphao cai ao tentar atender Big Fone desesperada

Internautas se divertem com tombo da atriz Bruna Griphao ao tentar atender Big Fone no BBB23

Nesta quarta-feira, 1, o Big Fone tocou mais uma vez! E a internet não perdeu tempo e já aproveitou todos os memes gerados pelos confinados do Big Brother Brasil 23 ao se desesperar - ou nem tanto, como Fred Desimpedidos - para atender o telefone misterioso da casa mais vigiada do país.

A atriz Bruna Griphao estava dormindo no sofá da sala quando o telefone tocou e acabou levando um pequeno tombo ao se desesperar, quase sendo atropelada pelo lutador de MMA Antônio Cara de Sapato, enquanto ambos tentavam ir ao encontro do Big Fone.

Quando se levantou, de forma desesperada e agitada, Bruna acabou levando um tombo por ter se assustado com o telefone, enquanto tentava calçar seu chinelo, esquecendo o calçado pelo caminho depois, para ir em direção à área externa da casa.

“O tanto que eu tô rindo disso não é normal. A Bruna desnorteada, quase caindo umas cinco vezes e o Sapato quase voando”, comentou um internauta. “Não sei o que tá melhor nesse vídeo: a Bruna caindo ou o Sapato passando na velocidade da luz”, brincou outro.

a Bruna acordando desorientada com o big fone kkkkkkkk pic.twitter.com/C6GEsw0gAG — cleytu (@cleytu) March 1, 2023

BBB 23: MC Guimê atende o Big Fone e recebe uma missão difícil

E o Big Fone voltou a agitar a casa mais vigiada do Brasil! Ao tocar, MC Guimê atendeu novamente e recebeu uma missão bem difícil: mandar dois confinados direto para o próximo Paredão! “Você deve indicar imediatamente duas pessoas ao paredão. Você pode indicar qualquer um da casa”, disse a voz misteriosa. O rapper, então, anunciou a sua decisão e mandou Key Alves e Cezar Black para a berlinda. Porém, os participantes não sabem que um deles ainda tem uma chance de escapar da berlinda. Isso porque, no sábado, 4, o Big Fone vai tocar novamente e quem atender terá a missão de tirar um dos dois emparedados da berlinda. Além disso, o participante que for salvo terá o direito de indicar alguém para o paredão no domingo.