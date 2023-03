BBB23: Bruna Griphao admite estar com saudade de ex-brother

Em conversa com Larissa, a atriz Bruna Griphao fala sobre Gabriel Santana e Gabriel Flop no BBB 23

No jardim, fazendo plantão no Big Fone, Larissa e Bruna Griphao conversam sobre amenidades no BBB 23. Tanto que a atriz contou que sente falta de alguns participantes.

A atriz, então, revela: "Queria tanto o Gabriel aqui, agora assim, só pra ficar de resenha, sabe? Gabrielzinho". Larissa comenta: "Daqui a quatro semanas vocês vão estar juntos".

A professora de Educação Física comenta o climão que Bruna vai enfrentar ao encontrar Gabriel Santana e Gabriel. A atriz comenta: "Imagina eu nesse dia".

A sister continua falando e diz: "Isso aí, esquece". Larissa afirma: "Não falei nada", a atriz pontua: "Mas eu já sei, já me irrita".

Gabriel Santana revela seu maior arrependimento no BBB 23

No programa Mais Você, Gabriel Santana foi questionado sobre qual foi o seu maior arrependimento dentro do BBB 23 e citou a situação de quando não puxou Larissa para o paredão.

“Acho que é de não ter puxado a Lari e sim a Aline. Acho que era um momento crucial meu ali no jogo, um posicionamento. Por mais que não mudasse a resposta do paredão, eu me sentiria muito mais coerente no jogo se eu tivesse puxado a Lari e não a Aline”, afirmou ele, que acredita que essa decisão pode ter causado a sua eliminação. “Acho que pode ter influência, sim”

Logo depois, ele foi questionado sobre quem deve ser o campeão do BBB 23 e falou que acredita na vitória de Ricardo Alface. “Talvez soe incoerente porque eu falei que eu gosto muito do Ricardo Alface. Por mais que ele esteja fazendo esse jogo duplo, eu acho que desde o começo do game, ele é a pessoa que está mais empenhada em ganhar o jogo.” contou Mosca.