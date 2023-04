BBB23: Bruna gera revolta com fala polêmica ao provocar Sarah: ‘Come uma banana’

Atriz Bruna Griphao deixa internautas revoltados ao alfinetar rival dentro do BBB 23 com fala polêmica

Na última segunda-feira, 3, durante a tarde, a atriz Bruna Griphao conseguiu se envolver em mais polêmica dentro do Big Brother Brasil 23. A famosa estava fazendo um rap de forma freestyle, quando soltou uma frase que muitos internautas não gostaram muito.

Depois de brigar com a psicóloga Sarah Aline e acusar a sister de ter um jogo “confortável”, Bruna aproveitou uma de suas rimas para alfinetar a rival, mas optou por usar uma analogia que muitos usuários apontaram como racismo.

Na rima, ela diz: “Aqui, se você tá confortável, come uma banana. Quando tá desconfortável, todo mundo espana”, fazendo a médica Amanda Meirelles rir bastante, junto das ridades de Bruna, que deixou os internautas bastante desconfortáveis.

“Todo negro ela chama de urubu e fala para comer banana?”, apontou uma usuária do Twitter. “O povo só entende racismo depois que chama de machado e a Bruna tá quase lá”, criticou um outro. “Confortável tá ela que só foi uma vez ao paredão, nojenta, Sinhá dos infernos”, criticou uma terceira pessoa, indignada com a sister.

Vídeo 1: rimou chamando a Marvvila de 'urublue' a deixando sem reação

Vídeo 2: se referindo a Sarah, rimou usando a palavra 'banana'

É nítido. Muito claro mesmo..

A BRUNA

MARVVILA

JOGO DA DISCÓRDIA pic.twitter.com/4g2NNoAXAf — Anistia é o caralh@! (@erikamcoelho) April 4, 2023

Key Alves abre o jogo sobre o término com Gustavo: ''Não foi um término amigável''

Após Gustavo Benedeti se manifestar sobre o fim do relacionamento com Key Alves, do BBB 23, a jogadora de vôlei também usou as redes sociais para falar sobre o término. Em publicação em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira, 04, a atleta falou sobre o término da relação que começou no confinamento. Key desmentiu a notícia de que teria sido amigável e contou que a decisão partiu dele.

"Hoje mais do que nunca tenho que ser forte. Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha! A verdade é que nem tentamos”.