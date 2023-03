BBB23: Bruna fala de idade de Domitila e dá bola fora com Aline

Enquanto conversava com a ex-Rouge, Bruna Griphao cita idade de rival e deixa Aline irritada

Em uma conversa com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley, a atriz Bruna Griphao acabou dando uma bola fora! Ao citar a idade da Miss Alemanha Domitila Barros ao criticar as atitudes da ativista, a famosa disse que a rival teria 40 anos quando, na verdade, ela tem 38. Aline, então deu uma baita invertida na aliada.

“Quando eu lembro que ela tem 40 anos… Dá vontade de rir”, criticou a atriz enquanto conversava com uma de suas principais aliadas dentro do confinamento do Big Brother Brasil 23. Porém, Aline fez questão de corrigir a cantora.

“Não é porque ela tem 40 anos… Cada um trabalha com suas coisas do jeito que dá”, rebateu a ex-Rouge. Bruna, então, citou um “tempo de maturidade”, e Aline respondeu: “Exatamente”. “Não é porque ela tem 40 anos que ela tem que ser mais ou menos madura”, concluiu a cantora.

Ricardo dá opinião sincera sobre Dania Mendez

Depois do Paredão deste último domingo, 19, o biomédico Ricardo Alface virou alvo de piadas dentro do Big Brother Brasil 23 por ter seu voto anulado pelo poder da mexicana Dania Mendez, a intercambista gringa que veio do La Casa de Los Famosos, do México.

Nesta segunda-feira, 20, o brother estava na cozinha, quando foi zoado pela médica Amanda Meirelles. “Agora conta para mim, Facinho, que o Brasil quer saber… Como é você saber que a Dania não te deu a moral de não ter nem um voto?”, perguntou, debochando de Ricardo.

“Olha, vou te falar, para eu perdoar ela…”, respondeu o biomédico. “Agora a Dania é aclamada lá fora, tipo: ‘Wooo, jogadora!’”, completou Amanda.O que aconteceu entre o brother e a mexicana foi que, ao arrematar o Poder Curinga da semana, Ricardo ainda se deu mal. Dania recebeu a chance de dar peso dois ao voto do biomédico, ou anulá-lo completamente. Ela escolheu acabar com a chance de Alface.

