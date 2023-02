BBB23: Bruna é acusada de estar apaixonada por Larissa depois de crise de ciúmes

Depois de brigar por ciúmes, Bruna é acusada de sentir algo a mais por Larissa e precisa se explicar dentro do BBB23

E a briga entre a atriz Bruna Griphao e a personal trainer Larissa Santos continua dando muito o que falar! Depois de discutirem pois a professora de educação física descobriu que a famosa iria trair o grupo junto de Paula Freitas para contar a Cristian a estratégia do quarto Deserto, Bruna vem dizendo que está se sentindo sozinha desde que Larissa e o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, começaram o affair na casa mais vigiada do Brasil.

A biomédica Paula começou a achar estranho a reação exacerbada da loira, então decidiu questionar a colega de confinamento que até os internautas começaram a suspeitar: uma possível paixão da atriz pela personal trainer. Os fãs do reality show da Globo já levantaram essa hipótese ao ver olhares e toques da atriz, que é assumidamente bissexual, com Larissa.

“Você tem ciúme dela com quem? Fred?”, perguntou a biomédica. “Não, não é ciúme, eu fico tipo assim... Dando uma olhadinha... Eu tô de fora, tá ligado? Não é ciúmes do Fred porque eu não quero pegar a Larissa”, respondeu Bruna, negando que seus sentimentos sejam românticos.

Discussão! Antônio Cara de Sapato Jr. dá bronca em Fred

Mais cedo, Cara de Sapato deu uma bronca em Fred, o culpando pela louça suja, e ele não gostou muito. "Você deixou a frigideira suja", afirmou o lutador. Fred respondeu que já tinha dito que iria lavar. O lutador percebeu a raiva de Fred e afirmou: "Falei brincando, mas falei sério".

O jornalista, então, começou a separar a louça que tinha usado das outras e todos riram dele. Sapato, então, se incomodou. "Não, velho! Não faz isso, tá colocando em cima da parada!", disse Cara de Sapato, que em seguida questionou o youtuber por estar bravo com a brincadeira.

