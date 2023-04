BBB23: Bruna detona Sarah por expor aliado: ‘Incomodada’

Atriz Bruna Griphao detona psicóloga Sarah Aline após exposição sobre brother no BBB 23

Durante a festa que rolou nesta última sexta-feira, 7, a atriz Bruna Griphao aproveitou para detonar a psicóloga Sarah Aline, depois que a sister entregou uma conversa que teve com o enfermeiro Cezar Black no Quarto Fundo do Mar. Mesmo tendo recebido informações privilegiadas, a famosa achou errado que a rival tenha exposto o brother que é seu aliado, principalmente depois que o mesmo abandonou o quarto e se juntou ao Quarto Deserto.

Enquanto brigavam, Sarah revelou que Cezar estava com medo de ser cancelado pelo público depois que as integrantes do Quarto Deserto o acusaram de machismo por conta da discussão que teve com Bruna durante a Prova do Líder na última quinta-feira, 6. De acordo com a atriz, a sister entregou seu próprio aliado pois estava incomodada com a mudança de quarto.

“Ela ficou incomodada. Para ela, o Black mudou de quarto e irritou muito ela. Mas o Alface ter mudado fez muito sentido, né?”, disse a atriz, relembrando quando Ricardo mudou de quarto depois que brigou com Bruna e com o eliminado Fred Bruno.

Para Bruna, as atitudes de Sarah Aline não faziam sentido, pois a psicóloga estavam apoiando a decisão de Alface, mas não apoiou a de Cezar, pois, para a atriz, as atitudes são bastante semelhantes.

BRUNA LENDO O JOGO RASTEIRO DA SARAH DIREITINHO QUE SABOOOOOR pic.twitter.com/PAnBxC2hhq — barbie (@barbiecomentaa) April 8, 2023

BBB23: Sister do Quarto Deserto traçam plano e definem Monstro

Ainda durante a festa, as sisters sentaram no chão da pista de dança para decidir e planejar os próximos passos dentro do reality, definindo os detalhes para a Prova do Anjo deste sábado, 8. Elas conversaram sobre as possibilidades de voto de cada uma, principalmente para quem iriam dar o Castigo do Monstro essa semana, caso saíssem vitoriosas da Prova do Anjo.

Nesse Paredão, então, as integrantes do Quarto Deserto vão apostar suas fichas na psicóloga Sarah Aline. Enquanto falavam sobre as estratégias, Amanda diz que outra opção de voto delas já vai para a Berlinda por conta da indicação do líder. Já sobre o tão temido Castigo do Monstro, as sisters se depararam com um problema sem saber. Os brothers não sabem que a consequência do Monstro dessa semana será ser mandado direto para o Paredão. Então, enquanto levantavam as possibilidades, elas elegeram novamente Sarah para sofrer. O que elas não sabem ainda, é que quem for o Monstro, irá direto ao Paredão.