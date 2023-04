BBB23: Bruna detona Cezar Black após ataque de fúria: “Ranço!"

Bruna Griphao tenta justificar atitudes, mas acaba detonando Cezar Black novamente após briga acalorada no BBB23

Bruna Griphao (23) e Cezar Black (35) tiveram uma discussão acalorada na noite da quarta-feira, 12, e parece que a sister ainda está processando o ocorrido. Na manhã desta quinta-feira, 13, a atriz surgiu bastante abalada em seu Raio-X e até tentou justificar seu ataque de fúria contra o brother, mas acabou fazendo a caveira do enfermeiro novamente.

No início do vídeo diário, Bruna até tentou evitar o assunto polêmico: "Queria agradecer mais uma vez por vocês me deixarem ficar. Estou muito feliz. Ontem foi muito bom o show da Ivete. A participação da Rebecca também", a loira comentou sobre a festa que rolou na noite de ontem na casa mais vigiada do Brasil.

Em seguida, Bruna resolveu quebrar o silêncio e tentou explicar o motivo pelo qual atacou Cezar: "Me estressei com o Black, mais uma vez. Não tenho nem muito comentário”, a loira colocou a culpa da treta no enfermeiro e disparou: “Nossa, ranço! É difícil, muito difícil! Mas é isso, tentando manter uma convivência aqui", detonou.

Para finalizar seu vídeo diário, Bruna fez um apelo ao público: "Queria muito pedir pra vocês deixarem as meninas 'desérticas' ficarem, por favor. Votem muito, muito, muito pra elas ficarem. E obrigada por tudo", a loira pediu a eliminação do enfermeiro, que está no paredão ao lado de Aline Wirley (41) e Amanda (32).

Raio-X | 13.04



Bruninha pediu muuuuito pra Aline e Amandinha continuarem no jogo. Não podemos parar de votar!



Vídeo: Reprodução/Globoplay#TeamGriphao#BBB23pic.twitter.com/glY53QfYEe — Bruna Griphao 🦏 (@BrunaGriphaoo) April 13, 2023

