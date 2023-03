BBB23: Bruna acha que será vítima de Ricardo: ‘Vou ficar bolada’

Atriz Bruna Griphao teme ser alvo de estratégia de Ricardo Alface no BBB 23

Nesta sexta-feira, 10, a atriz Bruna Griphao estava conversando com o cantor de funk MC Guimê, quando revelou que está com medo do que o biomédico Ricardo Alface fará se for líder do Big Brother Brasil 23. A famosa acha que será alvo da indicação do ex-aliado, caso ganhe o anjo e imunize Larissa.

“A minha única coisa de você ser Líder, é eu ficar preocupada com o Facinho, mas agora... Eu acho que ele me indica, se eu imunizar a Lari. Ele me indica direto”, revelou a atriz, mostrando que está preocupada com a movimentação do jogo que Alface fará caso ganhe o líder, ao invés de Guimê.

“Pode ser mesmo, porque se a Lari não estiver imune, eu acredito que ele indica ela. Mas se você imunizar ela, pode ser que ele te indique”, concordou o cantor, tentando tranquilizar a aliada, achando que tudo ficará bem. “Nossa, vou ficar muito bolada se ele me indicar... Cada um faz seu game aqui dentro. Semana passada, falava que queria meter voto na Marvvila... Me indicar antes... Cada um sabe do seu aqui. Não vou julgar ninguém não. Se eu tiver que ir, vou. Está tudo certo”, continuou a atriz. “Está na cara do gol do Top 10. Estou muito querendo ir”, disse o marido de Lexa.

Cara de Sapato consola Amanda após perderem Prova do Líder

Após esquecer de apertar o botão e ter estourado o tempo na Prova do Líder, Amanda ficou bem abalada por ter perdido a disputa ao lado de Cara de Sapato na manhã desta sexta-feira, 10. No Quarto Deserto, a sister foi desejar boa noite para sua dupla e se desculpou pelo acontecido na dinâmica, sendo consolada pelo brother mais uma vez. "Te amo, Amandinha. Até amanhã", disse ele. Logo depois do resultado da prova, a médica não conseguiu esconder sua frustração com o erro. Na cozinha da Xepa, ela se desculpou várias vezes com Cara de Sapato. Preocupado, o lutador de MMA tentou colocar a sister para cima.

