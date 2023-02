BBB23: Brothers recebem punição e estalecas de todos os participantes são zeradas

Brothers ficam surpresos com o recado e especulam sobre a próxima punição

Eita! Nesta quinta-feira, 23, todos os brothers da casa do BBB 23 receberam uma punição devido a má utilização do microfone, a voz do BigBoss disse:

"Atenção! Todos vocês receberam orientações precisas de como usar e cuidar do seu microfone. Todos sabem das consequências pela má utilização de microfones. Vários equipamentos já foram danificados, até mesmo na piscina, onde todos sabem que não pode entrar com microfone".

E segue falando: "Muitos de vocês não levam a sério os alertas da produção. Como vocês são um grupo, a próxima punição vai ser coletiva. Estamos zerando as estalecas de todos vocês a partir deste momento".

Após o recado, Marvvila comenta: "Mano, quem deu esse mole?", Fred responde, brincando: "Estrategicamente, deve ter sido a Bruna, lógico". A atriz, que estava com seu saldo de estalecas negativo, ri e afirma: "Não, para mano, não brinca".

Gabriel Santana questiona: "Ele já zerou ou na próxima?", e Marvvila finaliza: "Já zerou e na próxima vai ser punição, assim, Tá Com Nada".

Sisters reclamam das atitudes de Bruna Griphao

Amanda, Larissa e Cara de Sapato conversam na academia do BBB 23, e falam sobre as atitudes de Bruna Griphao. Larissa diz ficar preocupada com a amiga por conta disso:

"A gente é amigo dela. Mas vai chegar um momento que vai ter um quarto só. Você acha que as pessoas vão ficar passando pano?", diz a professora de Educação Física sobre o jeito estourado ou bagunceiro da amiga. "Não quero que ela vá para o Paredão".

Amanda volta a dizer algo que vem comentando há alguns dias: "Eu já falei, eu acho que a gente mima muito a Bruna. A gente passa muito pano. Ela faz as coisas, a gente fala, às vezes ela sai do quarto.... 'Não, você vai escutar’", compartilha o que quer falar para a atriz muitas vezes.