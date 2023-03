BBB23: Brothers do Quarto Deserto criticam Cezar Black

Após crise de choro de Marvvila, os brothers do quarto deserto comentaram sobre a situação com Black

Após presenciarem a crise de choro de Marvvila na cozinha da casa do BBB 23, alguns brothers do Quarto Deserto criticaram as atitudes de Cezar. Bruna Griphao chega a comentar que a cantora disse estar sendo oprimida pelo enfermeiro:

"Pode ter sido até uma conversa até tranquila, mas é um acúmulo de coisas dela estar deitada e ele ficar falando dela pra todo mundo. Ela usou a palavra pra gente: 'Ele está me oprimindo"', diz a atriz.

Larissa opina: "Ele faz isso pra ela porque ela não fala. Se ele pega um que pegue e bote no lugar dele... É Jesus que nunca errou na vida, pra atacar uma pessoa", diz a catarinense.

MC Guimê comenta, prometendo levar Cezar para o Paredão: "Se eu pegar esse Líder, mas na hora... Vou até falar pro Tadeu se não posso adiantar meu voto".

Marvvila tem crise de choro após DR

Os dois chegaram a entrar em uma discussão, após o brother criticar a atitude da cantora durante a formação do último Paredão, porque ela não seguiu os votos do grupo para votar em Larissa.

A cantora começa a chorar dentro do quarto, e quando sai é consolada por Sarah Aline, que elogia a atitude da sister ao conversar com o enfermeiro. "Você conseguiu falar tudo o que tinha pra falar de um jeito perfeito", diz a psicóloga.

Após a crise de choro, Aline aproveitou para conversar com a sister e explicar o motivo de ter dado um emoji de planta para ela no Queridômetro do BBB 23 e aproveitou para aconselhar Marvvila e disse para a cantora se posicionar.

"Uma mulher preta feliz é um ato revolucionário. Não dá pra tirar isso. Quando a gente entrega a história, quando a gente dá isso pra outra pessoa, a gente perde o que tem de mais precioso, que é nosso coração, que é nossa história, que é nossa beleza, nossa alegria", afirmou a cantora.