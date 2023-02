BBB 23: Brothers cantam parabéns para Fred Nicácio na cozinha

O médico Fred Nicácio recebeu desejos de feliz aniversário de seus colegas de confinamento no BBB 23

Enquanto alguns brothers estavam na cozinha da casa do BBB 23 conversando nesta quinta-feira, 23, eles comemoraram o aniversário do médico Fred Nicácio. Quando o aniversariante do dia, que completa 36 anos, entra no local, ele é parabenizado pelos participantes.

"Eu amo fazer aniversário, gente", disse o médico em meio às felicitações e abraços.

Mais cedo, Fred Nicácio fez pedidos no gramado do BBB 23: "Muita proteção, muita sabedoria, muito axé, muita luz, muita prosperidade, muitos caminhos abertos, muito equilíbrio, muito amor, muita paz no coração, muito pensamento tranquilo, muita saúde física e mental, muito trabalho, muitas conquistas, muitas realizações, muita saúde, muita proteção, muito axé."

Sozinho, o médico faz mais desejos, como bênçãos, amigos verdadeiros, rede de apoio, além de prosperidade e livramento.

Marido de Fred Nicácio presta bela homenagem em aniversário do amado

Nas redes sociais, Fábio Gelonese comemorou o aniversário do amado escrevendo uma linda declaração. Ele publicou em seu perfil oficial no Instagram uma foto em que os dois aparecem trocando um beijo e o parabenizou.

"Feliz aniversário, Príncipe! Feliz novo ano que começa hoje na sua vida! 365 dias de páginas em branco pra você escrever mais um ano da sua história, com erros e acertos, mas principalmente com muita vontade de aprender e evoluir cada vez mais. Eu tenho TANTO orgulho de ser casado contigo, de ter formado nossa família, de ter o privilégio de conviver e dividir a vida com você que tem horas que parece que não vai caber dentro do peito e vou explodir!", começou.

Em seguida, Fabio falou sobre passar a data longe do marido. "Estou tão feliz de passarmos esse dia longe um do outro. Você queria tanto comemorar seu aniversário aí dentro do BBB e conseguiu. É estranho não poder sentir seu abraço hoje ( é o melhor e o mais aconchegante abraço do mundo, gente!). É a primeira vez, desde que nos casamos, que não vou ver esse sorriso contagiante no seu aniversário. Mas já estávamos preparados e contando com isso!", acrescentou.