BBB23: Brothers apostam em possibilidade de repescagem sem saber da novidade

Psicóloga Sarah Aline e ator Gabriel Santana acreditam que haverá repescagem no BBB 23 sem saber a verdade

Sem ao mesmo saber da novidade que o Big Brother Brasil 23 está preparando, a psicóloga Sarah Aline e o ator Gabriel Santana estavam conversando sobre a possibilidade de existir uma repescagem no reality. Nesta segunda-feira, 20, os aliados acham que um eliminado pode voltar para a casa mais vigiada do país.

“Que jogador você traria de volta para o jogo?”, perguntou Sarah para o ator, que respondeu sem titubear: “Nenhum, porr*! Estou há 63 dias aqui de palhaço?”, retrucou o famoso, que mal sabe que dois participantes estarão de volta para o confinamento.

Marília, Gabriel Tavares, Tina Calamba, Paula Freitas, Cristian, Gustavo Cowboy, Fred Nicácio, Key Alves e Larissa Santos poderão ter a oportunidade de voltar a disputar o prêmio milionário. Bruno Gaga, que desistiu do confinamento, MC Guimê e Cara de Sapato, que foram expulsos por assédio sexual, não terã essa chance.

Ricardo dá opinião sincera sobre Dania Mendez

Depois do Paredão deste último domingo, 19, o biomédico Ricardo Alface virou alvo de piadas dentro do Big Brother Brasil 23 por ter seu voto anulado pelo poder da mexicana Dania Mendez, a intercambista gringa que veio do La Casa de Los Famosos, do México.

Nesta segunda-feira, 20, o brother estava na cozinha, quando foi zoado pela médica Amanda Meirelles. “Agora conta para mim, Facinho, que o Brasil quer saber… Como é você saber que a Dania não te deu a moral de não ter nem um voto?”, perguntou, debochando de Ricardo.

“Olha, vou te falar, para eu perdoar ela…”, respondeu o biomédico. “Agora a Dania é aclamada lá fora, tipo: ‘Wooo, jogadora!’”, completou Amanda.O que aconteceu entre o brother e a mexicana foi que, ao arrematar o Poder Curinga da semana, Ricardo ainda se deu mal. Dania recebeu a chance de dar peso dois ao voto do biomédico, ou anulá-lo completamente. Ela escolheu acabar com a chance de Alface.