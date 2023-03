BBB23: Brothers ameaçam desistir caso aconteça repescagem: ‘Aperto o botão e saio’

Brothers restantes no BBB 23 descobrem possível volta de ex-participantes e ameaçam sair

Nesta quarta-feira, 22, após um erro grotesco da produção do Big Brother Brasil 23, a líder Bruna Griphao e a médica Amanda Meirelles acabaram descobrindo os planos de repescagem da direção. Ao usar o Quarto do Líder para ouvir a conversa de alguns brothers, o Big Boss acabou colocando o áudio certo, uma conversa do enfermeiro Cezar Black, mas a imagem pertencia a uma câmera da Casa do Reencontro.

Ao descobrir a possível volta de ex-participantes já eliminados da casa mais vigiada do país, a atriz foi logo contar a novidade para os brothers restantes no confinamento, que não gostaram nem um pouco da novidade, chegando a ameaçar desistir caso alguém realmente voltasse.

“Se alguém voltar eu juro que aperto o botão e saio”, disparou o biomédico Ricardo Alface, completamente indignado. “Eu vou junto”, concordou Amanda. “Eu também”, completou a psicóloga e affair de Alface, Sarah Aline. O brother ainda disse: “Se eu perder o Big Brother para um desses que entrar, eu vou ficar muito p*to”. Sarah também argumentou falando que se eles viram as suas famílias, ela também deveria ver.

Os internautas se acabaram com o erro da produção e aproveitaram para zombar do momento. “Mundo real: os três vão abraçar os que entrarem. Não é?”, debochou um usuário do Twitter. “Estão indignados e com razão, pois essa repescagem é muito injusta", apontou um outro. “Boninho botando dois e perdendo mais três”, ironizou um terceiro.

Alface: “Se alguém voltar eu juro que aperto o botão e saio”

Amanda: “Eu vou junto”

Sarah: “Eu também” #BBB23pic.twitter.com/nxlB8qJ9Yr — CHOQUEI (@choquei) March 22, 2023

BBB 23: Bruna Griphao e Amanda descobrem Casa do Reencontro

A descoberta aconteceu após uma falha da produção, quando a atriz decidiu usar um card do Quarto do Líder, que dá acesso às câmeras dos cômodos do reality show. As duas sister acabaram vendo alguns ex-participantes reunidos e questionaram a situação. "Você está entendo o que aconteceu aqui agora?", questionou Griphao. "Parece que eles estão em outro lugar", respondeu Amanda, que também não estava entendendo a situação.