BBB23: Brother critica postura da casa em relação a Marvvila

'Passa a mão na cabeça dela', disse Gabriel Santana que está incomodado com o comportamento diante Marvvila

Em conversa com Sarah Aline, Gabriel Santana estavam falando do comportamento de Cezar Black junto da cantora Marvvila.

Quando ela sai da sala, o ator dispara: "A galera passa muito a mão na cabeça dela, a casa inteira faz isso, nega". A psicóloga tenta entender de quem o brother está se referindo e o ator responde: "Da Marvvila"

E segue falando: "A casa inteira passa a mão na cabeça dela e eu não acho isso certo, isso vem me incomodando. Porque ela aponta nos outros e o que ela faz ela não reconhece".

Sarah Aline, então, diz: "Mas eu acho que a gente não tem esse papel. Eu acho que a gente fala as coisas pra ela que precisam ser ditas".

O brother finaliza: "Sim, a gente teve uma conversa com ela e o resto da casa inteira sempre passa a mão na cabeça dela".

Gabriel Santana aconselha Bruna Griphao

Na madrugada desta terça-feira, 21, Gabriel Santana conversou com Bruna Griphao sobre a relação dela com Domitila Barros no BBB 23 e aconselhou a sister.

A conversa entre os atores aconteceu após o Jogo da Discórdia onde aconteceu um atrito entre Domitila e Bruna. Vale lembrar que as desavenças entre a atriz e a modelo não são de hoje, e Domitila está no Paredão por indicação de Bruna.

“Eu não sei se essa percepção é válida pra você, mas eu sinto que é, pelo pouco que a gente já conversou. Eu acho que na verdade serve pra todo mundo se a gente for atento. Parece que é loucura, parece que é doideira, mas mano, tudo que a gente vive aqui dentro, na minha opinião, parece muito um resumo do que a gente já viveu lá fora”, começou refletindo Gabriel.

O ator continuou comentando sobre sua percepção do jogo: “Parece que tudo que a gente viveu lá fora fez a gente amadurecer e chegar a conclusões da vida, que aqui a gente vive tudo de novo.”