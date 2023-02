BBB23: Boninho reage após internauta pedir a expulsão de sister

Através das redes sociais, Boninho debochou dos pedidos de expulsão

Boninho (61) se pronunciou após alguns internautas pedirem a expulsão de Larissa (24) do BBB 23.

Os pedidos começaram após a professora de educação física dar um tapa de brincadeira em Bruna Griphao, que começou a provocando ao 'cutucar' o bumbum da amiga. No Instagram, o diretor do reality debochou da situação.

"Que situação!!! Como vc jornalista descreveria essa cena para uma matéria bombástica!! Dedo onde???", escreveu Boninho. Em seguida, ele respondeu ao comentário de uma internauta que afirmou que Hariany, do BBB 19, foi 'expulsa por menos': "Ah tá!", disse

Nos comentários da publicação, alguns ex-BBBs também brincaram da situação: "HAHAHAHAHHAHAHHAHA", gargalhou Brunna Gonçalves, participante do BBB 22. "Bruna cutuca olho de tandera da Larissa e a reação foi instantânea e de puro reflexo!", disse Caio Afiune, do BBB 21. Ana Clara, apresentadora do quadro 'BBB - A eliminação', também riu nos comentário.

Larissa vem gerando incômodo em outra sister

Na manhã desta quinta-feira, 09, Key Alves (23) e Gustavo (28) estavam deitados no sofá avaliando as fotos que os brother publicaram na festa do líder nesta madrugada. Entre os cliques, um registro chamou a atenção da jogadora de vôlei que ficou revoltada de ciumes.

Os cliques podem ser vistos por todos em um telão na sala. Mas ao ver as fotos compartilhadas por Larissa na última noitada, Key Alves ficou indignada e começou a descascar a sister.

"Logo essa, de cara, mano... é put*, tem que bater boca mesmo, viu?”, e continuou: “Cara, muito sem noção!", a jogadora de vôlei xingou a educadora física enquanto estava abraçada com o amado. Gustavo apenas deu risada da reação e desconversou cantando uma música: “Uma nova história Deus tem pra mim...”, cantarolou.

Na web, os fãs do reality não curtiram a reação da morena e deixaram críticas: “A Key tem a necessidade de alimentar a rivalidade feminina à toa.", disse uma espectadora no Twitter. “A Key só sabe falar dos outros pelas costas, né?”, comentou outra.