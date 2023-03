BBB23: Boninho é duramente criticado por situação de Domitila no Quarto Branco

Diretor do BBB 23, Boninho leva enxurrada de críticas por situação que deixou Domitila no Quarto Branco

Nesta quinta-feira, 9, o diretor do Big Brother Brasil 23, Boninho, vem sendo duramente criticado por conta da situação na qual se encontra a Miss Alemanha Domitila Barros, dentro do Quarto Branco. Após quase 20 horas de prova, a sister ainda não saiu do carro, depois de perder para o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, e a internet está cobrando o diretor do reality, exigindo mais respeito para a moça.

“Para mim, ela merecia pelo menos uma cama e um banho. Ficar quase 40 horas sem dormir e sem tomar banho é f*da e olha que nem torço por ela. É empatia!”, disse um usuário, no perfil oficial do Instagram do diretor. Muitos outros estão se manifestando, pedindo que a produção ajude Domitila.

Já no Twitter, as hashtags Domitila Merece Respeito e Domitila Merece Um Carro estão ganhando bastante força entre os usuários. Muitos estão indignados com a forma como a sister está sendo tratada, pedindo mais cuidado e compaixão.

“A prova de resistência já acabou, Boninho! Ela apenas apertou um botão, chamou um rival, os dois resistiram por quase 20 horas, ela perdeu e fim. O que vem depois não deveria ser resistência. Se fosse Fred no lugar dela, também estaríamos reclamando porque é questão de psicológico”, reclamou um outro internauta.

O mais errado de tudo é que quando foi anunciada a dinâmica, o Tadeu não tinha falado que o perdedor ficaria no carro até quinta a noite, ele falou isso só depois q deu start na prova.



Desumano

DOMITILA MERECE RESPEITO

DOMITILA MERECE UM CARRO #BBB23pic.twitter.com/j0vqRNyDU3 — Brunaverso #BBB23 🦁 (@Brunaverso_) March 9, 2023

Key Alves exibe conversa com Gustavo após sair do BBB 23

A jogadora de vôlei Key Alves foi flagrada enquanto conversava com o fazendeiro Gustavo após deixar o BBB 23. A ex-sister teve a oportunidade de conversar com ele por uma chamada de vídeo. Nos stories do Instagram, Key exibiu a imagem de quando eles estavam conversando pelo celular.

Porém, a jogadora de vôlei ainda não deu mais detalhes de como foi a conversa deles. Vale lembrar que Key Alves já deixou claro que gostaria de manter o relacionamento com ele fora do BBB 23. "Eu espero que sim. Eu não fiz todo esse charme na TV, nacionalmente, para todo mundo, inclusive para o Gustavo, para ele não me querer agora, né (risos)? Brincadeira! A gente vai conversar – ainda não fizemos isso –, vamos gravar esse momento que a galera está cobrando muito e querendo muito ver. Mas estou na correria, quase não consegui falar com a minha família ainda. Quando a gente se ver, a gente vai conversar e espero, sim, que a gente consiga seguir em frente", disse a jogadora de vôlei.